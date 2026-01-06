Old Trafford dậy sóng vì hành động của Amorim

Ruben Amorim bị cáo buộc chủ động thổi bùng khủng hoảng để tự mở đường rời Old Trafford.

Amorim bị MU sa thải chưa đầy 24 giờ sau trận hòa 1-1 trước Leeds hôm 4/1. Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định Amorim nảy sinh ý định ra đi và cố tình làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, như một cách "tự thiết kế lối thoát" cho bản thân.

Mâu thuẫn âm ỉ kéo dài nhiều tuần, xoay quanh chính sách chuyển nhượng và quyền hạn trong bộ máy điều hành. Nhà cầm quân 40 tuổi không hài lòng khi cảm thấy mình không được hậu thuẫn đúng mức trên thị trường chuyển nhượng.

Ông công khai khẳng định bản thân là nhà quản lý, người có toàn quyền quyết định, chứ không phải một HLV trưởng chỉ làm việc theo khuôn khổ do các Giám đốc Bóng đá áp đặt. Phát biểu này, cộng với chuỗi kết quả nghèo nàn, trở thành giọt nước tràn ly đối với ban lãnh đạo MU.

Theo Daily Mail, nội bộ phòng thay đồ cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Trước trận gặp Leeds, Amorim bị cho là có bài nói chuyện trước trận thiếu dứt khoát, đầy do dự.

Ông bất ngờ thay đổi chiến thuật vào phút chót, quay lại sơ đồ 3 trung vệ sau cả tuần cho đội tập với hàng thủ 4 người, khiến các cầu thủ rơi vào trạng thái hoang mang.

Về mặt thành tích, Amorim chỉ thắng 24 trong tổng số 63 trận, tỷ lệ thấp nhất của một HLV chính thức MU thời hậu Sir Alex. Mùa trước, ông để đội bóng kết thúc Premier League ở vị trí thứ 15 và thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League.

Trước mắt, Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt MU trong chuyến làm khách tới sân Burnley vào ngày 8/1. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" bắt đầu quá trình tìm HLV mới, với hàng loạt cái tên được nhắc đến như Enzo Maresca, Gareth Southgate, Oliver Glasner hay Unai Emery.