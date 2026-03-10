Cú sốc chấn thương với Arsenal

Arsenal nguy cơ thiếu vắng tới 9 cầu thủ trụ cột ở cuộc đối đầu Bayer Leverkusen thuộc vòng 1/8 UEFA Champions League vào rạng sáng 12/3.

Lực lượng Arsenal tan hoang ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.

Theo Football London, tình hình lực lượng của Arsenal trở nên đáng lo sau trận thắng Mansfield Town 2-1 tại vòng 5 FA Cup hôm 7/3. Trong trận đấu này, Leandro Trossard và Riccardo Calafiori đều phải rời sân sớm do cảm thấy không đủ thể trạng để tiếp tục thi đấu.

Hiện lực lượng của Arsenal khá mỏng. Trước đó, các trụ cột gồm Declan Rice, Gabriel Magalhaes và Martin Zubimendi thậm chí không cùng đội di chuyển tới sân Field Mill vì gặp vấn đề thể lực. Ngoài ra, Ben White, Martin Odegaard, Mikel Merino và William Saliba cũng chưa thể ra sân.

HLV Mikel Arteta thừa nhận tình trạng lịch thi đấu quá tải khiến đội bóng phải trả giá. "Trossard và Calafiori đều có những vấn đề nhỏ và không cảm thấy thoải mái để tiếp tục thi đấu. Trong điều kiện trận đấu hôm đó, chúng tôi buộc phải rút họ ra sớm", chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết.

Ông cũng xác nhận Rice, Gabriel và Zubimendi đang trải qua ca những chấn thương dai dẳng. Khả năng trở lại của Odegaard, Saliba hay White trong tháng này còn bỏ ngỏ. Riêng Merino được xác định cần nhiều tháng để hồi phục hoàn toàn, khiến bài toán lực lượng của Arsenal trở nên nan giải.

Khó khăn càng lớn khi Arsenal bước vào chuỗi trận dày đặc trước đợt FIFA Days tháng 3. Sau chuyến làm khách trên sân Leverkusen, "Pháo thủ" sẽ tiếp đón Everton tại Premier League trước khi tái đấu đại diện nước Đức ở lượt về tại London.

Cuối tháng, Arsenal còn bước vào trận chung kết Carabao Cup gặp Manchester City tại sân Wembley.

