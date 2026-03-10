Số tiền 2,5 tỷ bảng bán Chelsea vẫn bị đóng băng

Số tiền khổng lồ thu được từ thương vụ bán Chelsea chưa được giải ngân sau 3 năm, kéo theo tranh chấp pháp lý giữa tỷ phú Roman Abramovich và chính phủ Anh.

Abramovich muốn toàn quyền quyết định số tiền 2,5 tỷ bảng bán Chelsea.

Thương vụ bán CLB thành London được hoàn tất năm 2022, khi tập đoàn do doanh nhân Mỹ Todd Boehly dẫn đầu tiếp quản đội bóng Premier League. Tuy nhiên, toàn bộ 2,5 tỷ bảng thu về từ thương vụ đến nay chưa được giải ngân, mà tiếp tục nằm trong tài khoản phong tỏa tại Anh.

Theo các luật sư của Abramovich, khoản tiền vẫn thuộc sở hữu của Fordstam Ltd, công ty mà tỷ phú người Nga sử dụng để tài trợ cho Chelsea. Vì vậy, họ cho rằng thân chủ của mình có quyền quyết định cách sử dụng số tiền, dù quá trình xử lý đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ phía chính phủ Anh.

Phía Abramovich khẳng định ngay từ khi công bố kế hoạch bán Chelsea vào tháng 3/2022 rằng ông cam kết số tiền thu được sẽ được dùng cho các mục đích từ thiện. Tuy nhiên, những điều kiện và quy định đi kèm khiến việc giải ngân khoản tiền bị đình trệ suốt nhiều năm.

Trong một bức thư gửi tới chính phủ Anh trước thời hạn 17/3, đội ngũ pháp lý của Abramovich cho rằng các hạn chế hiện tại khiến tiến trình xử lý số tiền bị kéo dài. Họ cũng nhấn mạnh rằng tỷ phú này vẫn giữ nguyên cam kết dành khoản tiền cho các hoạt động nhân đạo.

Ở chiều ngược lại, chính phủ Anh nhiều lần yêu cầu sớm tìm giải pháp cho khoản tiền đang bị phong tỏa. Thậm chí, giới chức nước này cảnh báo có thể đưa vụ việc ra tòa nếu tranh chấp tiếp tục kéo dài.

Trong khi đó, phía Abramovich cho biết nếu xuất hiện bất kỳ nỗ lực pháp lý nào nhằm tịch thu số tiền nói trên, họ sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa để bảo vệ quyền lợi.

Chelsea - bao giờ mới thật sự ổn định Kể từ năm 2022, Chelsea đã chi hơn 1,5 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng thay vì đem lại các danh hiệu, Chelsea lại mang đến cho người hâm mộ một bộ mặt thiếu ổn định trong suốt thời gian qua.