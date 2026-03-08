Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Món quà' của diễn viên Hollywood tặng vợ trên khán đài dịp 8/3

  • Chủ nhật, 8/3/2026 13:59 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 8/3, tài tử Hollywood Ryan Reynolds dành tặng Blake Lively một nụ hôn ngọt ngào trên khán đài, tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý trong trận Wrexham gặp Chelsea.

Ryan Reynolds và vợ thể hiện tình cảm ngọt ngào trên sân và khán đài.

Trận đấu giữa Wrexham và Chelsea ở vòng 5 FA Cup không chỉ thu hút sự chú ý bởi diễn biến trên sân. Trên khán đài sân Racecourse Ground, một khoảnh khắc đầy tình cảm giữa Ryan Reynolds và Blake Lively cũng khiến nhiều người chú ý.

Ryan Reynolds, ngôi sao của loạt phim Deadpool và là đồng sở hữu CLB Wrexham, xuất hiện tại sân để theo dõi đội bóng của mình thi đấu. Đi cùng anh là vợ, nữ diễn viên Blake Lively. Cặp đôi ngồi tại khu vực khán đài riêng và theo dõi trận đấu một cách chăm chú.

Trong lúc trận đấu diễn ra, Reynolds bất ngờ ôm vợ và trao cho cô một nụ hôn đầy tình cảm. Lively sau đó cũng ôm chồng từ phía sau khi cả hai tiếp tục theo dõi diễn biến trận đấu. Cặp đôi trò chuyện, cười đùa và giữ bầu không khí thoải mái dù Wrexham phải đối mặt với một trận đấu khó khăn.

Về trang phục, Blake Lively chọn phong cách giản dị với áo khoác denim và quần jeans đồng bộ, kết hợp áo sơ mi kẻ sọc. Trong khi đó, Ryan Reynolds mặc áo hoodie xám cùng quần jeans, phong cách quen thuộc khi xuất hiện tại các trận đấu của Wrexham.

Sau trận đấu, Lively còn chia sẻ một bức ảnh selfie cùng Reynolds trên Instagram Story với dòng chú thích: “What. A. Game” (Tạm dịch: Thật là một trận đấu tuyệt vời).

Trên sân, Wrexham khởi đầu khá tốt nhưng cuối cùng vẫn để thua Chelsea với tỷ số 2-4 và phải dừng bước tại FA Cup.

Dù vậy, trận đấu vẫn để lại nhiều hình ảnh đáng nhớ. Ngoài diễn biến kịch tính trên sân, khoảnh khắc tình cảm giữa Reynolds và Lively trên khán đài cũng trở thành điểm nhấn được nhiều người nhắc đến.

Ryan Reynolds và Blake Lively kết hôn từ năm 2012 và có bốn người con. Cặp đôi nổi tiếng khá kín tiếng trong đời sống riêng, vì vậy mỗi lần xuất hiện chung trước công chúng đều thu hút sự chú ý.

Đào Trần

