SVĐ Iran từng đón Ronaldo tan hoang vì bom đạn

Cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu phức hợp thể thao Azadi ở Tehran không chỉ phá hủy một nhà thi đấu, mà còn làm tổn thương một trong những biểu tượng thể thao giàu ký ức nhất của bóng đá Iran.

Khu phức hợp thể thao Azadi nhìn từ xa, vẫn còn khói bốc lên sau các vụ tấn công.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, một cuộc tấn công bằng tên lửa do Mỹ và Israel thực hiện hôm 5/3 đã đánh trúng nhà thi đấu 12.000 chỗ thuộc khu phức hợp thể thao Azadi tại thủ đô Tehran.

Vụ tấn công khiến toàn bộ nhà thi đấu trong nhà cùng nhiều công trình xung quanh bị phá hủy. Azadi không phải là một sân vận động đơn lẻ. Đây là tổ hợp thể thao lớn nhất Iran, nằm ở phía tây Tehran và được biết đến với tên gọi Azadi Sport Complex.

Bên trong khu phức hợp này có nhiều công trình thể thao khác nhau, từ sân bóng đá, nhà thi đấu đa năng cho tới các cơ sở tập luyện.

Trung tâm của khu phức hợp là sân vận động Azadi, sân bóng đá lớn nhất Iran với sức chứa hiện nay khoảng 78.000 khán giả. Đây là sân nhà của đội tuyển quốc gia Iran cũng như hai CLB nổi tiếng Persepolis và Esteghlal.

Với người hâm mộ bóng đá Iran, Azadi là một biểu tượng gắn với những trận đấu lịch sử và những khoảnh khắc khó quên của thể thao nước này.

Trong nhiều thập kỷ, Azadi không chỉ là trung tâm thể thao của Iran mà còn là nơi hiếm hoi người hâm mộ nước này được chứng kiến các ngôi sao bóng đá quốc tế.

Năm 2023, Cristiano Ronaldo đã đến Tehran cùng CLB Al-Nassr để thi đấu trận AFC Champions League với Persepolis, tạo nên cơn sốt lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

Trước đó, sân Azadi cũng từng tổ chức nhiều trận đấu đặc biệt. Các huyền thoại như Roberto Carlos, Luis Figo, Fabio Cannavaro hay Fernando Hierro từng góp mặt trong một trận đấu từ thiện của đội "World All-Stars" với các cựu tuyển thủ Iran. Những cựu danh thủ AC Milan cũng từng đến đây thi đấu giao hữu với Persepolis vào năm 2013.

Vì vậy, thiệt hại tại Azadi không chỉ là mất mát về cơ sở vật chất. Với nhiều người Iran, đó còn là tổn thương đối với một biểu tượng thể thao đã gắn liền với lịch sử bóng đá của đất nước.

