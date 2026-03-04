Căng thẳng quân sự tại Iran phủ bóng lên hành trình của đội tuyển nữ nước này ở Cúp bóng đá nữ châu Á 2026.

Tuyển nữ Iran thi đấu trong nỗi lo từ quê nhà.

Hành trình của tuyển nữ Iran tại Cúp bóng đá nữ châu Á đang diễn ra trong bầu không khí nặng nề khi các cầu thủ phải dõi theo tình hình xung đột quân sự tại quê nhà.

Tiền đạo Sara Didar không kìm được nước mắt khi trả lời phỏng vấn báo chí về tình hình tại Iran. Cầu thủ 21 tuổi thừa nhận toàn đội đang rất lo lắng cho gia đình và người thân.

“Rõ ràng tất cả chúng tôi đều buồn và lo lắng cho đất nước mình, cho gia đình và những người thân ở Iran. Tôi hy vọng đất nước tôi sẽ sớm có tin tốt và tiếp tục mạnh mẽ”, Didar nói.

Cuộc xung đột leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào cuối tuần qua. Theo các báo cáo, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Sau đó, Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa về phía một số quốc gia trên bán đảo Ả Rập.

Trong bối cảnh đó, tuyển nữ Iran vẫn tiếp tục thi đấu tại Cúp bóng đá nữ châu Á diễn ra ở Australia. HLV Marziyeh Jafari cho biết các cầu thủ đang cố gắng giữ sự tập trung cho giải đấu, dù tâm trí vẫn hướng về quê nhà.

“Chúng tôi rất lo lắng cho gia đình và người dân ở Iran. Không ai mong muốn chiến tranh xảy ra”, bà nói. “Nhưng chúng tôi đến đây để thi đấu chuyên nghiệp và phải tập trung vào trận đấu phía trước”.

Iran thua Hàn Quốc 0-3 trong trận ra quân bảng A. Ở lượt tiếp theo, họ sẽ đối đầu với đội chủ nhà Australia trên sân Gold Coast.

Trước trận đấu này, tiền vệ Australia, Amy Sayer dành lời khen cho tinh thần của các cầu thủ Iran. Cô cho rằng việc họ tiếp tục thi đấu trong hoàn cảnh khó khăn là điều đáng trân trọng.

HLV Jafari cho biết đội tuyển còn nhận được sự cổ vũ từ cộng đồng người Iran tại Australia. Điều đó giúp các cầu thủ có thêm động lực trong giai đoạn khó khăn.

Dù vậy, bóng đá lúc này chỉ là một phần trong tâm trí của họ. Với nhiều cầu thủ Iran, mối quan tâm lớn nhất vẫn là sự an toàn của gia đình ở quê nhà.