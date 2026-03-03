Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa xung đột Mỹ - Iran

  • Thứ ba, 3/3/2026 16:21 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Chiếc chuyên cơ riêng của Cristiano Ronaldo rời Saudi Arabia trong đêm, giữa lúc khu vực này rung chuyển bởi các diễn biến liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran.

Ronaldo đang ở ngay vùng tâm điểm của những biến động khó lường tại Trung Đông.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, máy bay Bombardier Global Express của siêu sao người Bồ Đào Nha cất cánh khỏi Riyadh lúc khoảng 20h và hạ cánh xuống Madrid gần 1h sáng hôm sau, với hành trình gần 7 tiếng. Lộ trình bay cho thấy chuyên cơ vượt không phận Ai Cập, băng qua Địa Trung Hải trước khi đáp xuống thủ đô Tây Ban Nha.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh 2 cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào trụ sở ngoại giao Mỹ tại Riyadh được truyền thông Iran đưa tin. Tình hình leo thang khiến nhiều công dân nước ngoài tìm cách rời Trung Đông khi căng thẳng bước sang ngày thứ 4.

Hiện chưa rõ Ronaldo, 41 tuổi, cùng bạn đời Georgina Rodriguez và 5 người con có mặt trên chuyến bay hay không. Gia đình anh sinh sống tại Riyadh kể từ khi thủ quân tuyển Bồ Đào Nha gia nhập Al Nassr.

Việc chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia ngay trong đêm làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự thận trọng của ngôi sao từng khoác áo Real Madrid trước những biến động khó lường tại khu vực.

Trong khi đó, cựu đồng đội của Ronaldo tại Manchester United là Rio Ferdinand cũng thừa nhận cảm giác bất an. Gia đình anh phải hạn chế ra ngoài, thậm chí xuống hầm trú ẩn do lo ngại an toàn tại Dubai.

Cú đá hỏng 'triệu view' của Ronaldo Rạng sáng 1/3, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đá hỏng penalty nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên X khi Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 thuộc vòng 24 Saudi Pro League.

Kịch bản đáng lo với Ronaldo

Cristiano Ronaldo đối mặt nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026 khi dính chấn thương trong trận thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Fayha thuộc vòng 24 Saudi Pro League hôm 1/3.

46:2734 hôm qua

Ronaldo chờ kết quả MRI sau chấn thương gân kheo

Cristiano Ronaldo rời sân ở phút 81 trận gặp Al Fayha thuộc vòng 24 Saudi Pro League hôm 1/3 vì đau gân kheo, trong ngày anh đá hỏng phạt đền và tụt lại ở cuộc đua Vua phá lưới.

02:03 2/3/2026

Cú lột xác sau 10 năm của bạn gái Ronaldo

Từ nhân viên bán hàng, Georgina Rodríguez, bạn gái cầu thủ Ronaldo, chính thức trở thành khách mời tại buổi trình diễn BST mới của thương hiệu Gucci ở Milan (Italy).

13:42 1/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

