Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa xung đột Mỹ - Iran

Chiếc chuyên cơ riêng của Cristiano Ronaldo rời Saudi Arabia trong đêm, giữa lúc khu vực này rung chuyển bởi các diễn biến liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran.

Ronaldo đang ở ngay vùng tâm điểm của những biến động khó lường tại Trung Đông.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, máy bay Bombardier Global Express của siêu sao người Bồ Đào Nha cất cánh khỏi Riyadh lúc khoảng 20h và hạ cánh xuống Madrid gần 1h sáng hôm sau, với hành trình gần 7 tiếng. Lộ trình bay cho thấy chuyên cơ vượt không phận Ai Cập, băng qua Địa Trung Hải trước khi đáp xuống thủ đô Tây Ban Nha.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh 2 cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào trụ sở ngoại giao Mỹ tại Riyadh được truyền thông Iran đưa tin. Tình hình leo thang khiến nhiều công dân nước ngoài tìm cách rời Trung Đông khi căng thẳng bước sang ngày thứ 4.

Hiện chưa rõ Ronaldo, 41 tuổi, cùng bạn đời Georgina Rodriguez và 5 người con có mặt trên chuyến bay hay không. Gia đình anh sinh sống tại Riyadh kể từ khi thủ quân tuyển Bồ Đào Nha gia nhập Al Nassr.

Việc chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia ngay trong đêm làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự thận trọng của ngôi sao từng khoác áo Real Madrid trước những biến động khó lường tại khu vực.

Trong khi đó, cựu đồng đội của Ronaldo tại Manchester United là Rio Ferdinand cũng thừa nhận cảm giác bất an. Gia đình anh phải hạn chế ra ngoài, thậm chí xuống hầm trú ẩn do lo ngại an toàn tại Dubai.

