Thể thao

Rộ tin Chelsea tính gây sốc với Nunez

  • Thứ ba, 3/3/2026 17:42 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Darwin Nunez có thể sớm trở lại Premier League chỉ sau chưa đầy một mùa giải rời nước Anh, khi tương lai tại Al Hilal trở nên bấp bênh bởi sự xuất hiện của Karim Benzema.

Theo truyền thông Anh, tiền đạo người Uruguay được Chelsea theo dõi sát sao trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. CLB đều xem chân sút 26 tuổi là canh bạc giàu tiềm năng, mẫu trung phong giàu tốc độ, thể lực và có thể bùng nổ nếu được đặt vào hệ thống phù hợp.

Về tài chính, Chelsea đủ khả năng đáp ứng mức lương cũng như phí chuyển nhượng mà Al Hilal yêu cầu. Đội bóng Saudi Arabia cũng có thể sẵn sàng đàm phán nhằm giải phóng quỹ lương và suất ngoại binh.

Ở tuổi 26, Nunez vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng xuyên phá và gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương. Sau quãng thời gian bị gắn mác "bom xịt" tại Anfield, cơ hội trở lại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh có thể là bước ngoặt giúp anh viết lại câu chuyện sự nghiệp.

Đáng chú ý, theo Fichajes, cả Tottenham, Everton, Bournemouth và Newcastle United cũng đang dành sự quan tâm tới Nunez. Mức lương 400.000 bảng/tuần là trở ngại lớn, nhưng Nunez sẵn sàng giảm thu nhập để trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao.

Nunez gia nhập Al Hilal hồi hè 2025 với mức phí khoảng 54 triệu bảng, kỳ vọng tìm lại sự ổn định sau quãng thời gian gây nhiều tranh cãi tại Liverpool. Tuy nhiên, cục diện thay đổi đáng kể khi đội bóng Saudi Arabia chiêu mộ Karim Benzema hồi tháng 1. Sự hiện diện của ngôi sao người Pháp khiến vai trò của Nunez suy giảm rõ rệt.

Dù ghi 9 bàn sau 24 lần ra sân mùa này, cựu tiền đạo Liverpool không còn là lựa chọn ưu tiên trong các trận cầu lớn. Việc thiếu suất đá chính ổn định được cho là nguyên nhân khiến anh cân nhắc rời Riyadh để tìm bến đỗ mới, qua đó có thể trở thành mũi nhọn số một trên hàng công.

