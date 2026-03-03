Jurgen Klopp vỡ mộng?

Jurgen Klopp được cho là không còn hào hứng với công việc Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull và có thể chia tay tập đoàn này chỉ sau hơn 1 năm đảm nhiệm.

Kopp có thể sớm thay đổi công việc.

Jurgen Klopp bắt đầu vai trò mới tại Red Bull từ ngày 1/1/2025, khép lại chương huy hoàng trong sự nghiệp cùng Liverpool. Tuy nhiên, theo truyền thông Áo, mối quan hệ giữa chiến lược gia người Đức và ban lãnh đạo tập đoàn xuất hiện rạn nứt rõ rệt. Nguồn tin cho biết ông không thực sự tận hưởng môi trường làm việc mang tính doanh nghiệp và nhớ cảm giác trực tiếp cầm quân.

Thành tích chuyên môn của các CLB thuộc hệ sinh thái Red Bull là nguyên nhân chính. RB Leipzig hiện xếp thứ 5 tại Bundesliga và kém Bayern Munich 19 điểm, dù không đá cúp châu Âu mùa này. Klopp cũng chịu chỉ trích vì vai trò trong việc bổ nhiệm HLV Ole Werner. Tại Áo, RB Salzburg gây thất vọng khi sớm bị loại ở vòng phân hạng Europa League.

Chủ tịch Red Bull Oliver Mintzlaff bác bỏ tin đồn xảy ra bất đồng, đồng thời khẳng định tập đoàn hài lòng với công việc của Klopp. Dù vậy, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế vẫn rất lớn. Klopp được kỳ vọng nâng tầm tham vọng vô địch cho Leipzig và Salzburg, nhưng mục tiêu đó chưa thành hình.

Tình hình tại Paris FC càng làm nổi bật sự lạc nhịp. Red Bull sở hữu cổ phần tại CLB này cùng gia đình Arnault. Klopp thường xuyên xuất hiện theo dõi đội bóng mới thăng hạng Ligue 1, song theo L’Equipe, ông không đóng vai trò đáng kể trong các quyết định chiến lược.

Khi HLV Stephane Gilli rời ghế, Klopp không thúc đẩy việc bổ nhiệm những cái tên quen thuộc với triết lý Red Bull như Marco Rose hay Adi Hutter. Paris FC cuối cùng chọn Antoine Kombouare, người có phong cách khác biệt với hệ thống vốn có.

Trong bối cảnh đó, khả năng Klopp rời Red Bull được nhắc đến ngày càng nhiều, dù phía tập đoàn công khai thể hiện sự ủng hộ.

