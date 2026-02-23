Klopp 'sa thải' 2 HLV liên tiếp

Trong vai trò Giám đốc Bóng đá toàn cầu của hệ thống Red Bull, Jurgen Klopp tiếp tục cho thấy quyền lực và sự quyết đoán khi tiến hành cuộc thay tướng thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần.

Klopp chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và nhân sự cho toàn bộ hệ thống của Red Bull.

Sau khi rời Liverpool, Klopp đảm nhận nhiệm vụ giám sát toàn bộ đội bóng thuộc tập đoàn Red Bull, bao gồm cả Paris FC - đội bóng chật vật ở nhóm cuối Ligue 1 với vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Và khi mục tiêu sống còn là trụ hạng bị đe dọa, quyết định mạnh tay được đưa ra.

HLV Stephane Gilli bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 22/2. Đáng chú ý, động thái diễn ra không lâu sau khi Klopp công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho nhà cầm quân người Pháp giữa lúc áp lực gia tăng. Tuy nhiên, trước nguy cơ rớt hạng, ban lãnh đạo Red Bull lựa chọn giải pháp thay đổi để cứu vãn tình hình.

Thông báo từ Paris FC ghi nhận những đóng góp quan trọng của Gilli kể từ khi ông tiếp quản đội bóng năm 2023, đặc biệt là chiến tích đưa CLB trở lại Ligue 1. Dù vậy, phong độ sa sút thời gian gần đây khiến chiếc ghế của ông không còn được đảm bảo.

Đây đã là HLV thứ 2 mất việc dưới thời Klopp chỉ trong ít ngày. Trước đó, Thomas Letsch cũng bị sa thải tại Red Bull Salzburg, dù mới nắm quyền từ đầu năm 2025.

Ở cương vị điều hành cấp cao, Klopp không trực tiếp huấn luyện nhưng chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và nhân sự cho toàn bộ hệ thống. Những quyết định liên tiếp cho thấy cựu thuyền trưởng Liverpool không mất nhiều thời gian để khẳng định dấu ấn và quyền uy của mình.

Với Klopp, thành tích và mục tiêu tối thượng luôn là ưu tiên số một, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải gạt bỏ những lựa chọn từng được ông tin tưởng.