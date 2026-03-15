Địa chấn của bóng đá châu Âu

Rạng sáng 15/3, FC Thun đè bẹp Grasshopper Club Zurich với tỷ số 5-1 để tiến thêm bước dài tới chức vô địch Swiss Super League mùa giải năm nay.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với tuyết dày và mặt sân trơn trượt, Grasshoppers bất ngờ mở tỷ số ngay phút 15 ngay trên sân FC Thun. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mauro Lustrinelli cho thấy lý do vì sao họ dẫn đầu BXH khi dần lấy lại thế trận và thắng ngược với tỷ số 5-1.

Đây là chiến thắng thứ 12 trong chuỗi 13 trận bất bại gần nhất của FC Thun. Sau 30 vòng đấu, đội bóng mới thăng hạng mùa này giữ khoảng cách lên tới 17 điểm so với đội xếp sau là St. Gallen dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Từ thất bại ở play-off thăng hạng 3 năm trước, rồi giành vé lên hạng trực tiếp mùa hè vừa qua, đội bóng vùng Berner Oberland giờ không có đối thủ ở giải VĐQG Thụy Sĩ. Khi các ông lớn Basel và Young Boys sa sút, chỉ đứng thứ 4 và thứ 6, FC Thun bứt phá mạnh mẽ.

Truyền thông Thụy Sĩ gọi đây là cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử. Thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB chỉ là 2 lần giành vị trí á quân tại Cúp Thụy Sĩ (1955 và 2019), cũng như lọt vào vòng bảng Champions League mùa 2005/06.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này trong 8 vòng đấu cuối, FC Thun hoàn toàn có thể viết nên câu chuyện cổ tích mới của bóng đá châu Âu, thậm chí được đánh giá cao hơn hẳn chức vô địch của Leicester City tại Premier League.

Bodø/Glimt - 'Ajax mới' của Champions League Chiến thắng 3-0 ở vòng 1/8 Champions League không chỉ mang lại lợi thế lớn cho Bodø/Glimt mà cho thấy bóng đá châu Âu đang chứng kiến sự trỗi dậy của một hiện tượng mới.