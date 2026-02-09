Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội bóng mới thăng hạng gây chấn động châu Âu

  Thứ hai, 9/2/2026 10:46 (GMT+7)
Rạng sáng 9/2, ở vòng 23 giải VĐQG Thụy Sĩ, FC Thun hạ nhà cựu vô địch Servette FC với tỷ số 3-1, qua đó tạo ra khoảng cách 11 điểm với đội xếp thứ hai.

Đội bóng nhỏ bé FC Thun đang tạo nên một phiên bản Leicester City, thậm chí còn ấn tượng hơn tại giải VĐQG Thụy Sĩ.

FC Thun, đội bóng còn thi đấu ở hạng Nhì giải Thụy Sĩ mùa trước, tạo nên kỳ tích khi dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG (Super League) mùa này. Ấn tượng hơn, họ tạo ra khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ hai Lugano sau vòng 23.

The Guardian bình luận bóng đá Thụy Sĩ tiến gần đến viễn cảnh chứng kết quả có lẽ gây sốc nhất trong các giải đấu hàng đầu châu Âu. Lúc này, theo mô hình thống kê từ Opta, FC Thun được đánh giá có tới 75% cơ hội vô địch giải đấu hàng đầu Thụy Sĩ.

Lịch sử ủng hộ Thun, bởi kể từ khi Super League Thụy Sĩ ra đời mùa 2003/04, chưa đội bóng nào đánh mất lợi thế lớn như vậy ở giai đoạn này. Với 16 trận còn lại, Thun đang sống trong giấc mơ vô địch, một câu chuyện cổ tích bóng đá thực thụ, biến họ thành hiện tượng lớn nhất châu Âu lúc này.

FC Thun anh 1

FC Thun là hiện tượng thật sự của bóng đá châu Âu mùa này.

Nếu FC Thun vô địch, thành tích của họ có thể sánh ngang Leicester City vô địch Premier League hơn nửa thập niên trước. Việc một đội bóng mới thăng hạng vô địch hạng đấu cao nhất của bóng đá châu Âu là điều hiếm khi xảy ra, đặc biệt nếu xét các giải đấu trong top 20.

Thun chỉ mới chính thức thăng hạng lên Super League sau khi vô địch Challenge League (hạng Nhì) mùa 2024/25, kết thúc 5 năm vắng mặt ở giải đấu cao nhất. Trước mùa giải, mục tiêu của CLB chỉ là trụ hạng hoặc nằm ở nửa trên bảng xếp hạng, nhưng thực tế họ đang vượt xa mọi kỳ vọng.

Thun duy trì vị trí dẫn đầu với thành tích ấn tượng gồm 23 trận, 17 thắng, 1 hòa, 5 thua. Họ ghi tới 51 bàn (nhiều nhất giải) và thủng lưới 27 bàn (tốt nhì giải). Đội bóng này thậm chí đánh bại các ông lớn như Young Boys và Basel mùa này.

  Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    Thành lập: 1884
    Sân vận động: King Power

