15 phút ra mắt PSG của tài năng trẻ gốc Philippines

Rạng sáng 9/2, Dro Fernandez có màn ra mắt đáng nhớ khi PSG thắng Marseille 5-0 thuộc vòng 21 Ligue 1.

Dro Fernandez thoải mái thể hiện bản thân trong thế trận an bài của PSG.

Trước giờ bóng lăn ở trận đại chiến với Marseille, PSG chính thức giới thiệu tân binh 18 tuổi tới người hâm mộ nhà. Cầu thủ vừa chuyển đến từ Barcelona xuất hiện trên sân trong tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt, phần nào phản ánh sự kỳ vọng mà đội bóng thủ đô dành cho viên ngọc thô này.

Phải đến phút 75, HLV Luis Enrique mới tung Fernandez vào sân khi thế trận an bài. Dù thời gian thi đấu không nhiều, tiền vệ trẻ vẫn thể hiện sự tự tin và chững chạc đáng kinh ngạc trong một trận cầu giàu áp lực như "Le Classique". PSG khép lại chiến thắng 5-0, còn Fernandez ghi điểm bằng màn trình diễn hiệu quả đến từng chi tiết.

Theo thống kê, Fernandez đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác tuyệt đối (11/11), thắng toàn bộ pha tranh chấp tay đôi (4/4), rê bóng thành công 100% và thực hiện chuẩn xác đường chuyền dài duy nhất.

Đáng chú ý, Fernandez còn là cầu thủ kiếm được nhiều quả phạt nhất trên sân (3) trong thời gian góp mặt, cho thấy sự chủ động và khả năng xử lý bóng khéo léo trong không gian hẹp. Dễ hiểu khi SofaScore chấm Fernandez 7 điểm - cao hơn 5 cầu thủ đá chính của PSG và toàn bộ đội hình Marseille.

Gia nhập PSG với mức phí 8 triệu euro, Fernandez được đánh giá là một trong những tài năng trẻ giàu tiềm năng nhất châu Âu hiện nay. Cầu thủ này đủ điều kiện khoác áo tuyển Tây Ban Nha hoặc Philippines trong tương lai.

Màn ra mắt ngắn ngủi trước Marseille cho thấy HLV Enrique sẵn sàng trao cơ hội để Fernandez phát triển. Nếu tiếp tục duy trì đà tiến bộ, năm 2026 có thể sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tiền vệ trẻ này tại sân Parc des Princes.