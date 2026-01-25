Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài năng gốc Philippines cập bến PSG

  • Chủ nhật, 25/1/2026 05:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền vệ trẻ Dro sắp gia nhập PSG với mức phí cao hơn điều khoản giải phóng, khép lại quãng thời gian ngắn ngủi nhưng nhiều tiếc nuối của anh tại Barcelona.

Dro quyết định rời Barca.

Thương vụ Dro rời Barcelona để chuyển sang Paris Saint-Germain gần như đã hoàn tất. Theo AS, đội bóng nước Pháp chấp nhận trả mức phí cao hơn 6 triệu euro, con số được quy định trong điều khoản giải phóng hợp đồng, để đưa tiền vệ vừa tròn 18 tuổi về sân Parc des Princes.

Việc PSG trả cao hơn mức phá vỡ hợp đồng không xuất phát từ yếu tố cạnh tranh chuyển nhượng, mà mang ý nghĩa mang tính biểu tượng. Barcelona không muốn thương vụ bị nhìn nhận như một hành động “tấn công” từ phía PSG.

Đây được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai CLB đang bước sang giai đoạn mới, sau những năm căng thẳng gắn với các vụ việc như Neymar hay Messi. Dù vậy, Barca vẫn coi đây là tổn thất đáng kể, bởi Dro được đánh giá là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng nhất của lò đào tạo CLB.

Sự ra đi của Dro khiến HLV Hansi Flick đặc biệt không hài lòng. Chiến lược gia người Đức dành nhiều kỳ vọng cho cầu thủ sinh năm 2007, từng đưa anh tham gia tour du đấu châu Á và cho ra mắt đội một khi mới 17 tuổi. Việc Dro chủ động xin rời CLB khiến Flick thất vọng, điều được thể hiện rõ qua phản ứng công khai của ông trong thời gian gần đây.

Về phía cầu thủ, quyết định rời Barcelona mang tính chuyên môn. Dro cho rằng trong dự án hiện tại của Barca, anh khó có cơ hội ra sân thường xuyên và có nguy cơ bị chững lại. Cầu thủ trẻ nhìn vào những tiền lệ như Thiago Alcantara, người từng rời Camp Nou trong giai đoạn Xavi và Iniesta giữ vai trò không thể thay thế, để tìm con đường phát triển phù hợp hơn.

Yếu tố mang tính quyết định nằm ở băng ghế huấn luyện của PSG. Sự hiện diện của HLV Luis Enrique được xem là chìa khóa then chốt. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nổi tiếng với khả năng làm việc cùng cầu thủ trẻ, sẵn sàng trao cơ hội thi đấu nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

