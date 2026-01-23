Tài năng gốc Philippines bị gạt khỏi Barca

Khi cánh cửa rời Barcelona chưa kịp mở, Dro - tài năng gốc Philippines - đã phải trả giá bằng những ngày tập một mình và một vị thế lơ lửng giữa hai thế giới.

Việc Dro rời Barcelona tưởng như chỉ còn là thủ tục. Điều khoản giải phóng 6 triệu euro đã được kích hoạt, điểm đến là Paris Saint-Germain, nơi Luis Enrique đang chờ.

Nhưng bóng đá hiếm khi vận hành trơn tru như các dòng chữ trong hợp đồng. Sáu ngày trôi qua, Dro vẫn ở lại, trong trạng thái bị “đóng băng” một cách lạnh lùng.

Phản ứng của Hansi Flick không khó hiểu. Ông là người đặt niềm tin vào Dro từ giai đoạn tiền mùa giải, trao cơ hội trong bối cảnh hàng tiền vệ cạnh tranh khốc liệt. Với Flick, quyết định ra đi đột ngột không chỉ là câu chuyện chuyển nhượng, mà là sự đứt gãy của cam kết chuyên môn. Vì thế, lệnh cấm tập cùng đội một được ban ra, gọn gàng và dứt khoát.

Barcelona cũng không vòng vo. Dro không được tập với bất kỳ đội nào, nhưng vẫn được sử dụng cơ sở vật chất. Một sự thỏa hiệp nửa vời, đủ để bảo toàn kỷ luật nội bộ, nhưng cũng đủ để cầu thủ cảm nhận rõ cái giá của việc “đi trước một bước”. Những buổi tập cá nhân, tách biệt với đồng đội vừa trở về từ chuyến làm khách tại Prague, trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng cho tình trạng lửng lơ ấy.

Ở chiều ngược lại, sự chậm trễ không xuất phát từ do dự cá nhân. Hai CLB đang thương thảo để biến một vụ “kích hoạt điều khoản” thành một thương vụ chuyển nhượng trọn vẹn.

Barcelona muốn thu về nhiều hơn mốc 6 triệu euro. PSG sẵn sàng trả cao hơn, đổi lại là lợi ích về thuế. Đó là phép toán kinh tế quen thuộc, nơi mỗi ngày trôi qua đều có giá trị, nhưng cái giá ấy lại được trừ thẳng vào tâm lý cầu thủ.

Câu chuyện của Dro vì thế không chỉ là mâu thuẫn giữa HLV và cầu thủ. Nó phản ánh một thực tế khắc nghiệt: khi đã bày tỏ ý định ra đi, bạn gần như không còn chỗ đứng ở hiện tại. Bóng đá đỉnh cao đề cao kỷ luật và thông điệp. Barcelona cần gửi tín hiệu rõ ràng cho phòng thay đồ.

Flick cần bảo vệ trật tự chuyên môn. Và Dro, trong lúc chờ chuyến bay sang Paris, phải chấp nhận vai trò người ngoài cuộc.

Khi thương vụ khép lại, có thể mọi thứ sẽ được nhìn nhận lại bằng lăng kính lý trí. Nhưng hiện tại, những buổi tập một mình vẫn tiếp diễn. Chúng nhắc rằng trong bóng đá, quyết định đúng thời điểm cũng quan trọng không kém quyết định đúng điểm đến. Với Dro, con đường mới chưa mở ra, còn cánh cửa cũ đã khép lại từ rất lâu.