Tài năng gốc Philippines rời Barcelona

Tiền vệ trẻ Dro quyết định chia tay Barcelona ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông, chấp nhận kích hoạt điều khoản giải phóng 6 triệu euro sau khi đánh giá cơ hội phát triển tại đội một là không rộng mở.

Theo SPORT, Barcelona chuẩn bị mất một trong những tài năng sáng giá của học viện La Masia. Dro đã thông báo trực tiếp với HLV Hansi Flick về quyết định rời CLB, đồng thời sẵn sàng tự chi trả mức phí phá vỡ hợp đồng trị giá 6 triệu euro. Cầu thủ này đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại Anh và Đức.

Quyết định của Dro được xem là bất ngờ với ban lãnh đạo thể thao do Deco phụ trách. Barcelona từng lên kế hoạch gia hạn hợp đồng đúng thời điểm tiền vệ này tròn 18 tuổi, coi anh là một phần trong lộ trình trẻ hóa lực lượng dưới thời Flick.

Dro gia nhập La Masia năm 2022 và thăng tiến rất nhanh qua các tuyến trẻ. Mùa trước, anh đi từ đội Juvenil B lên đội trẻ vô địch UEFA Youth League, gây ấn tượng mạnh nhờ kỹ thuật, tư duy chơi bóng và khả năng tạo đột biến ở tuyến giữa. Sự phát triển ấy giúp Dro được đôn lên tập cùng đội một ngay từ giai đoạn tiền mùa giải.

HLV Flick từng đặt niềm tin lớn khi đưa Dro sang Nhật Bản và Hàn Quốc du đấu. Tiền vệ trẻ cũng ghi dấu ấn bằng bàn thắng đẹp trong trận giao hữu gặp Vissel Kobe.

Ở các giải chính thức, tài năng gốc Philippines đã có màn ra mắt trước Real Sociedad, sau đó lần lượt được trao phút thi đấu tại La Liga và Champions League, trong đó có một trận đá chính và kiến tạo trước Olympiacos.

Tuy nhiên, phía Dro và người đại diện đánh giá con đường cạnh tranh ở đội một ngày càng chật chội. Sự hiện diện của Dani Olmo và Fermin Lopez khiến cơ hội ra sân ổn định trong tương lai gần trở nên hạn chế. Trong bối cảnh nhận được những lời đề nghị cụ thể từ nước ngoài, tiền vệ trẻ quyết định chọn lối rẽ mới cho sự nghiệp.

Việc Dro ra đi là lời cảnh báo với Barcelona về áp lực giữ chân tài năng trẻ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. La Masia vẫn sản sinh những cầu thủ chất lượng, nhưng để thuyết phục họ ở lại, CLB cần mang đến không chỉ niềm tin, mà còn là con đường phát triển rõ ràng ở đội một.