Barcelona ép giá MU vụ Rashford

Barcelona muốn đề nghị MU giảm mức phí mua đứt tiền đạo Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Barcelona muốn MU giảm giá bán Rashford.

Khi ký hợp đồng cho mượn chân sút người Anh vào mùa hè vừa qua, MU đã cài điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Tuy nhiên, theo talkSPORT, ban lãnh đạo Barcelona đang tìm cách kéo mức phí này xuống thấp hơn, trong bối cảnh tình hình tài chính của CLB vẫn gặp nhiều khó khăn. Hai đội hiện đã bước vào các cuộc đàm phán nhằm thống nhất những điều khoản mới.

Về phía Rashford, tiền đạo người Anh được cho là rất háo hức với viễn cảnh gắn bó lâu dài cùng Barcelona và muốn biến thành phố này thành “ngôi nhà tiếp theo” của mình. Chủ tịch Joan Laporta cũng bày tỏ thiện chí khi khẳng định Rashford luôn được chào đón nếu muốn ở lại.

Kể từ khi khoác áo Barcelona, Rashford đã ghi 7 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành một trong những nhân tố tấn công hiệu quả của đội bóng.

Với MU, sau khi vừa chia tay HLV Ruben Amorim, đội cũng sẵn sàng bán Rashford để dứt điểm một thương vụ kéo dài. “Quỷ đỏ” xem xét việc nhượng bộ Barcelona nhằm bán đứt chân sút người Anh, qua đó có thêm ngân sách mua sắm trong mùa hè tới.

Nếu đạt được thỏa thuận, Rashford nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng với Barcelona đến năm 2029. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được đẩy nhanh trong những tháng tới, khi Barca đang bay cao tại La Liga với ngôi đầu bảng. Đội bóng xứ Catalonia cũng đang có đà tâm lý tốt sau chiến thắng 3-2 trước Real Madrid tại Siêu cúp Tây Ban Nha.

