U23 Nhật Bản phô diễn sức mạnh

Rạng sáng 14/1, U23 Nhật Bản đánh bại Qatar 2-0, qua đó tiễn đối thủ Tây Á rời giải với thành tích tệ hại.

U23 Nhật Bản được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Ảnh: AFC

Dù không mang đến giải đấu lực lượng mạnh nhất, đại diện xứ mặt trời mọc vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội, cho thấy chiều sâu đội hình và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

"Samurai xanh" thắng nhẹ Qatar nhờ bàn thắng của Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato, qua đó khép lại vòng bảng hoàn hảo với thành tích toàn thắng, không để lọt lưới và ghi đến 10 bàn.

Ngay ở trận ra quân bảng B, U23 Nhật Bản khiến giới chuyên môn phải ngả mũ khi vùi dập U23 Syria với tỷ số 5-0. Lối chơi tốc độ, kỷ luật và hiệu quả giúp “Samurai xanh” hoàn toàn làm chủ thế trận, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng đáng kể nào.

Sang lượt trận thứ hai, trước một U23 UAE giàu thể lực và quyết tâm, U23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0.

Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của U23 Nhật Bản, U23 Qatar lại có một giải đấu đáng quên. Đại diện Tây Á liên tiếp nhận thất bại trong hai lượt trận đầu tiên, lần lượt thua U23 UAE và U23 Syria, qua đó chính thức bị loại sớm, thậm chí còn không có nổi một bàn thắng.

Với những gì đã thể hiện, U23 Nhật Bản cho thấy họ không chỉ mạnh về kết quả mà còn vượt trội ở cách vận hành lối chơi. Sự đồng đều trong đội hình, khả năng kiểm soát trận đấu và hiệu suất ghi bàn ấn tượng đang biến “Samurai xanh” thành ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch U23 châu Á 2026.

