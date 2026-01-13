Truyền thông Malaysia im lặng khó hiểu khi U23 Việt Nam tạo cơn sốt

Khi U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa tại VCK U23 châu Á 2026, phản ứng từ truyền thông khu vực Đông Nam Á cho thấy những gam màu đối lập.

Báo chí Malaysia không nhắc về U23 Việt Nam nói riêng và giải U23 châu Á nói chung.

Nếu báo chí Thái Lan và Indonesia liên tục theo sát từng bước tiến của thầy trò HLV Kim Sang-sik, thì truyền thông Malaysia gần như đứng ngoài dòng chảy thông tin, tạo nên sự ngạc nhiên không nhỏ.

Sau 3 chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, trên các mặt báo lớn của Malaysia, giải U23 châu Á 2026 không được đề cập một cách đáng kể, và thành tích của U23 Việt Nam càng ít được nhắc đến.

Điều này hoàn toàn trái ngược với truyền thông Thái Lan. Những tờ báo hàng đầu liên tục cập nhật diễn biến, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận sự tiến bộ mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam. Nhiều ý kiến từ CĐV Thái Lan cũng được đăng tải, bày tỏ sự thán phục trước thể lực, tinh thần thi đấu và bản lĩnh của U23 Việt Nam.

Bài viết hiếm hoi duy nhất của tờ SNE Sports về giải U23 châu Á.

Truyền thông Indonesia cũng theo dõi sát giải đấu, thường xuyên so sánh thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam với việc U23 Indonesia vắng mặt tại giải năm nay. Ngược lại, báo chí Malaysia gần như không dành "đất" cho sân chơi U23 châu lục, tạo nên một khoảng lặng đáng chú ý giữa bầu không khí sôi động của bóng đá Đông Nam Á.

Dạo quanh các trang tin như Astrowani, Utusan, Kosmo, Makanbola, hay News Strait Times, Malaymail, tuyệt nhiên không có bất kỳ thông tin nào về giải U23 châu Á, chưa nói đến màn trình diễn của U23 Việt Nam. Duy nhất tờ SNE Sports đăng tải thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Australia ở trận ra quân hôm 8/1 và chấm hết.

Một phần nguyên nhân có thể đến từ việc U23 Malaysia không dự giải, khiến sức hút truyền thông giảm đi. Dù vậy, trong bối cảnh bóng đá khu vực luôn được đặt lên bàn cân so sánh, sự im ắng trước thành tích nổi bật của U23 Việt Nam vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.