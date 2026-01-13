U23 Việt Nam là cơn ác mộng khiến 3 đội chủ nhà ôm hận

U23 Việt Nam tạo nên một cú địa chấn thực sự tại giải U23 châu Á khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó tiễn đội bóng Tây Á rời giải ngay từ vòng bảng.

Đình Bắc khiến chủ nhà Saudi ôm hận.

Với nhiều khán giả trung lập, đây có thể là một kết quả gây sốc. Nhưng với người hâm mộ Việt Nam và Đông Nam Á, chiến thắng ấy có gì "quen thuộc". U23 Việt Nam hoàn tất "hat-trick" khiến 3 đội chủ nhà vỡ mộng ở các giải lớn trong vòng nửa năm.

Bản lĩnh quen thuộc trước sức ép sân khách

Thắng lợi trước Saudi Arabia gợi lại một hình ảnh rất quen thuộc: U23 Việt Nam lạnh lùng và lì lợm giữa bầu không khí căng thẳng, nơi mọi lợi thế dường như đều đứng về phía đội chủ nhà. Trong mắt nhiều người, việc loại Saudi Arabia ngay trên sân của họ là điều khó tin.

Nhưng với những ai đã theo dõi hành trình của bóng đá trẻ Việt Nam thời gian gần đây, đó chỉ là một “phiên bản nâng cấp” của những chiến tích từng xảy ra.

Cuối tháng 7 năm ngoái, U23 Việt Nam từng bước vào “chảo lửa” Jakarta để đối đầu U23 Indonesia trong trận chung kết U23 AFF Cup. Trước hàng vạn khán giả cuồng nhiệt và áp lực khủng khiếp từ chủ nhà, đội bóng áo đỏ vẫn giữ được sự chặt chẽ, kỷ luật và giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam không cần kiểm soát bóng vượt trội, không cần áp đảo về số cơ hội, nhưng đủ tỉnh táo để tung ra nhát dao quyết định.

Đến cuối tháng 12, kịch bản tương tự lại tái diễn tại SEA Games 33. Lần này, đối thủ là U23 Thái Lan, đội bóng khát khao tấm HCV trên sân nhà hơn bao giờ hết. Thậm chí, U23 Việt Nam còn rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn khi bị dẫn trước hai bàn.

Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik mới bộc lộ rõ nhất. Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam lột xác, chơi thứ bóng đá quyết liệt và hiệu quả để lội ngược dòng thắng 3-2, biến giấc mơ vàng của chủ nhà thành nỗi tiếc nuối.

Những chiến thắng ấy cho thấy một điểm chung: U23 Việt Nam không hề sợ áp lực sân khách. Ngược lại, họ dường như còn chơi hay hơn khi bị đặt vào thế cửa dưới, nơi sự tập trung và tinh thần chiến đấu được đẩy lên mức cao nhất.

Ăn mừng trên sân các đội chủ nhà giải đấu đã trở nên quen thuộc với U23 Việt Nam.

Từ Đông Nam Á vươn ra châu lục

Dù vậy, chiến thắng trước Saudi Arabia vẫn mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nếu Indonesia hay Thái Lan là những đối thủ sừng sỏ ở khu vực, thì Saudi Arabia lại thuộc nhóm đội mạnh của châu Á. Đó là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể lực, kỹ thuật và tư duy chiến thuật ở đẳng cấp cao, quen thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Tây Á và đặc biệt được hậu thuẫn tối đa khi chơi trên sân nhà.

Saudi Arabia nhập cuộc với lợi thế rõ ràng về thể hình, sức mạnh và sự quen thuộc với mặt sân. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, gây sức ép liên tục và không giấu tham vọng giành chiến thắng bằng mọi giá.

Nhưng U23 Việt Nam không hề nao núng. Các cầu thủ áo đỏ chơi với cái đầu lạnh, giữ cự ly đội hình hợp lý, phòng ngự kỷ luật và sẵn sàng trừng phạt đối thủ khi thời cơ xuất hiện.

Điều đáng nói là U23 Việt Nam không thắng nhờ may mắn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik chủ động đá theo phương án của mình trong suốt 90 phút mà không bị cuốn vào nhịp độ của đối thủ, làm giảm hưng phấn của đội chủ nhà.

Khi Saudi Arabia dần rơi vào bế tắc, áp lực tâm lý quay ngược trở lại chính họ. Và rồi, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Saudi Arabia cũng đủ để U23 Việt Nam tung ra đòn kết liễu.

Chiến thắng 1-0 không chỉ loại chủ nhà khỏi giải đấu, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: U23 Việt Nam sẵn sàng bước ra khỏi “vùng an toàn” Đông Nam Á để khẳng định mình ở sân chơi châu lục. Những đối thủ ngày càng mạnh hơn, đẳng cấp cao hơn, nhưng kết cục vẫn giống nhau khi họ đối đầu với U23 Việt Nam: đó là sự thất vọng.

Từng bước một, đội bóng trẻ Việt Nam đang xây dựng hình ảnh của một tập thể bản lĩnh, khó bị khuất phục và biết cách chiến thắng trong những trận đấu lớn. Từ Jakarta, Bangkok cho đến Saudi Arabia, các sân vận động của đội chủ nhà chứng kiến cùng một kịch bản: sức ép khổng lồ, kỳ vọng ngút trời và rồi là khoảnh khắc lặng im khi U23 Việt Nam rời sân với nụ cười chiến thắng. Sau lưng các cầu thủ U23 khi hết trận là bầu không khí tĩnh lặng đến nao lòng của CĐV các đội chủ nhà.