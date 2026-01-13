U23 Jordan ăn mừng, cảm ơn U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia

Rạng sáng 13/1, các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Jordan gửi lời cảm ơn tới U23 Việt Nam và tạo nên ăn mừng cuồng nhiệt sau khi vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á.

U23 Jordan (áo xanh) ăn mừng với các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trước trận đấu quyết định gặp Kyrgyzstan ở bảng A, U23 Jordan hiểu rằng chỉ có một chiến thắng trọn 3 điểm mới đảm bảo cơ hội đi tiếp, đồng thời phải dõi theo kết quả trận cùng giờ giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia.

Và với việc U23 Việt Nam hạ U23 Saudi Arabia 1-0, U23 Jordan đứng nhì bảng A nhờ đả bại Kyrgyzstan. Đáng chú ý, sau trận đấu, đội bóng Tây Á ăn mừng cuồng nhiệt khi gặp U23 Việt Nam bên ngoài sảnh khách sạn nơi đóng quân.

Fanpage Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) viết: "Góc dễ thương. U23 Jordan không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Kim Sang Sik vì đã góp phần giúp họ giành quyền vào tứ kết".

Sau thất bại trước chính U23 Việt Nam ở lượt trận mở màn, U23 Jordan nhanh chóng tìm lại phong độ với chiến thắng 3-2 trước U23 Saudi Arabia, khiến cục diện bảng A trở nên căng thẳng và khó đoán.

Với bàn thắng sớm ở lượt cuối, U23 Jordan chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tập trung bảo vệ lợi thế và chờ đợi kết quả trận đấu của U23 Việt Nam. Sau cùng, U23 Kyrgyzstan dù nỗ lực nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội thật sự nguy hiểm.

Hành trình của U23 Jordan là minh chứng cho tinh thần chiến đấu kiên cường, đồng thời phản ánh nét đẹp thể thao khi một đội bóng không chỉ tận dụng cơ hội mà còn ghi nhận vai trò của đối thủ trong thành công của mình.

Đội thứ 3 vào tứ kết U23 châu Á 2026 U23 Jordan thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Kyrgyzstan, qua đó cùng U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản chính thức giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

