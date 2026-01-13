Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phản ứng của báo Thái Lan khi U23 Việt Nam hạ U23 Saudi Arabia

  • Thứ ba, 13/1/2026 06:22 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Tờ Siam Sport dành lời khen ngợi đặc biệt cho màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận ở vòng bảng.

Siam Sport mô tả chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia rạng sáng 13/1 là khoảnh khắc quan trọng, giúp Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng 3 trận và giành vé vào vòng knock-out. Đồng thời, kết quả này khiến đội chủ nhà phải sớm chia tay giải với chỉ 3 điểm.

Siam Sport nhấn mạnh vai trò quyết định của Nguyễn Đình Bắc khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng duy nhất ở phút 64. Báo Thái Lan miêu tả pha lập công này là "điểm nhấn của trận đấu", khi Đình Bắc nhận bóng từ Ngọc Mỹ, vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm chuẩn xác vào góc hẹp, khiến thủ môn Saudi Arabia không kịp phản ứng.

Bài viết cũng nhắc đến sự chắc chắn của Trần Trung Kiên khi thủ thành trẻ liên tục cứu thua các tình huống nguy hiểm từ đội chủ nhà, góp phần quan trọng giúp Việt Nam bảo vệ thành công tỷ số 1-0.

Chiến thắng trước Saudi Arabia cho thấy U23 Việt Nam là một thế lực đáng gờm tại giải U23 châu Á năm nay, với những ngôi sao trẻ như Đình Bắc và Trung Kiên tỏa sáng đúng lúc, mang lại niềm tự hào cho bóng đá Đông Nam Á.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia Rạng sáng 13/1, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0.

