Sự chăm chỉ sau khi giải nghệ giúp Thierry Henry sở hữu thân hình săn chắc đáng kinh ngạc, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Henry gây ấn tượng ở tuổi 48

Ở tuổi 48, huyền thoại Thierry Henry vẫn khiến người hâm mộ bóng đá phải ngạc nhiên khi duy trì thể trạng gần như của một vận động viên chuyên nghiệp.

Cuối tuần qua, huyền thoại của Arsenal, Barcelona và đội tuyển Pháp đăng tải trên Instagram đoạn video ghi lại buổi tập kéo dài một giờ cùng bạn đời Andrea Rajacic. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý từ hơn 4,5 triệu người theo dõi của cựu tiền đạo người Pháp.

Trong đoạn clip, Henry thực hiện một loạt bài tập circuit cường độ cao, bao gồm các bài tập sức mạnh và trọng lượng cơ thể. Đáng chú ý, ông còn mặc áo tạ nặng 10 kg trong suốt buổi tập, chi tiết cho thấy cựu danh thủ vẫn duy trì tiêu chuẩn tập luyện rất khắt khe.

Bài đăng của Henry còn kèm theo hai bức ảnh chụp sau buổi tập trong trạng thái cởi trần, phô diễn cơ bụng rõ nét và thân hình vạm vỡ. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khi nhiều người bất ngờ trước thể trạng của cựu tiền đạo từng giải nghệ từ tháng 12/2014.

Ở tuổi 48, Henry sở hữu một thân hình mà nhiều người ao ước

Trong phần chú thích, Henry viết ngắn gọn: “Buổi tập kéo dài một giờ với người đồng hành của tôi và chiếc áo tạ 10 kg. Làm việc chăm chỉ, ăn uống lành mạnh, không đường”.

Phản ứng từ người hâm mộ xuất hiện dày đặc dưới bài đăng. Một cổ động viên bình luận: “Nhà vua đã trở thành quái thú”. Người khác đơn giản nhận xét: “Quá mạnh mẽ”.

Thậm chí có người hài hước cho rằng Henry hoàn toàn có thể góp mặt trong đội hình xuất phát của Arsenal nếu trở lại sân cỏ. Một bình luận khác gọi ông là “boss cuối của trò chơi” và ca ngợi Henry như cầu thủ Pháp vĩ đại nhất lịch sử.

Dù rời sân cỏ hơn một thập kỷ, Henry vẫn cho thấy kỷ luật thể thao gần như không thay đổi. Với thân hình hiện tại, cựu tiền đạo Arsenal tiếp tục chứng minh rằng việc giải nghệ không đồng nghĩa với việc rời xa phong độ thể chất đỉnh cao.