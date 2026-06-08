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Thể thao

Thái Lan hạ gục Malaysia, U19 Việt Nam tránh nguy cơ bị loại

  • Thứ hai, 8/6/2026 22:02 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Tối 8/6, U19 Việt Nam thắp lại hy vọng vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U19 Thái Lan trước Malaysia ở lượt trận cuối bảng B.

U19 Thái Lan thắng nghẹt thở U19 Malaysia.

Trên sân Madya North Sumatra, U19 Thái Lan thể hiện bản lĩnh đúng lúc để giành trọn 3 điểm, qua đó mở ra cơ hội đi tiếp cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. U19 Malaysia bất ngờ vượt lên ở phút 14 khi Imran đánh đầu thành công từ một tình huống phạt góc. Chỉ ít phút sau, Kongsri giúp "Voi chiến" đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác.

Thế trận đôi công tiếp tục được duy trì trong phần còn lại của hiệp một. Ponsan ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan ở phút 42, nhưng Arsyad nhanh chóng đáp trả bằng cú dứt điểm kỹ thuật gỡ hòa 2-2 ở thời gian bù giờ.

Sang hiệp hai, cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Malaysia nhiều lần khiến hàng thủ Thái Lan chao đảo, trong khi "Voi chiến" cũng liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng tốc độ ở hai biên.

Bước ngoặt đến ở phút 80 khi U19 Thái Lan được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Kongsri lạnh lùng đánh bại thủ môn Malaysia để hoàn tất cú đúp, đưa đội nhà vượt lên dẫn 3-2. Trong những phút còn lại, U19 Malaysia dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ nhưng không thành công.

Chung cuộc, U19 Thái Lan giành ngôi nhất bảng B với thành tích toàn thắng, đồng thời mang đến tin vui cho U19 Việt Nam. Ở BXH đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U19 Việt Nam có 3 điểm như Campuchia và Malaysia nhưng tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số.

U19 Thai Lan anh 1

BXH các đội xếp thứ nhì hiện tại.

Số phận của U19 Việt Nam sẽ được quyết định sau trận đấu giữa U19 Australia với Campuchia (tối 9/6).

Nếu giành thêm 1 điểm, Campuchia sẽ có 4 điểm, vượt qua U19 Việt Nam. Một trường hợp khác có tỷ lệ xảy ra thấp hơn là U19 Campuchia đánh bại Australia để đứng đầu bảng C. Khi ấy, U19 Australia khả năng vẫn là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất do sở hữu hiệu số ấn tượng (+10), còn U19 Việt Nam sẽ bị loại.

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Minh Nghi

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