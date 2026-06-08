4 kịch bản của U19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á

Với 3 điểm trên bảng xếp hạng các đội nhì, U19 Việt Nam đã đánh mất quyền tự quyết tại vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Tối 7/6, U19 Việt Nam hoàn thành 3 trận tại bảng A Giải U19 Đông NAm Á bằng thất bại 1-2 trước chủ nhà Indonesia. Đội tuyển đứng nhì bảng A, sau Indonesia, đánh mất quyền tự quyết và phải chờ kết quả các đội nhì bảng khác để đi tiếp.

Bảng xếp hạng các đội nhì vòng bảng Giải U19 Đông Nam Á 2026 sau tối 7/6.

Trên bảng xếp hạng các đội nhì, U19 Việt Nam đã chơi đủ hai trận, hiện có 3 điểm, hiệu số +4.

Hai đội xếp sau đều còn một trận chưa đấu là U19 Campuchia (3 điểm, hiệu số +3) và U19 Malaysia (3 điểm, +3).

Điều lệ giải quy định trong 3 đội nhì bảng, chỉ một đội có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp. Điều đó dẫn tới các khả năng.

Trường hợp một, thực tế cho thấy U19 Malaysia và U19 Campuchia nhiều khả năng sẽ đứng nhì bảng B và C. Chỉ cần hai đội này giành thêm 1 điểm, họ sẽ có 4 điểm, vượt qua U19 Việt Nam và đẩy đội tuyển của chúng ta về nước.

Trường hợp hai, nếu U19 Malaysia và Campuchia không thể giành thêm điểm, họ sẽ chỉ có 3 điểm, thua hiệu số U19 Việt Nam. Khi đó, U19 Việt Nam lập tức đi tiếp.

Trường hợp ba cũng có khả năng xảy ra cao. Nếu U19 Malaysia thắng Thái Lan, người Thái sẽ bị đẩy xuống nhì bảng, hiệu số thấp hơn +4, U19 Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp.

Trường hợp cuối có tỷ lệ xảy ra thấp nhất là U19 Campuchia đánh bại Australia để đứng đầu bảng C. Khi ấy, U19 Australia nhiều khả năng vẫn là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, do họ đang sở hữu hiệu số ấn tượng +10, U19 Việt Nam sẽ bị loại.

Số phận của U19 Việt Nam sẽ được quyết định sau trận đấu giữa U19 Thái Lan và Malaysia (tối 8/6) và U19 Australia với Campuchia (tối 9/6).