U19 Việt Nam thua Indonesia, mất quyền tự quyết

Thua 1-2 trước U19 Indonesia tối 7/6, U19 Việt Nam phải đợi kết quả các bảng đấu khác để xác định khả năng đi tiếp vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam rơi vào thế khó khi thua U19 Indonesia

U19 Việt Nam khởi đầu đầy khó khăn trước U19 Indonesia. Phút 22, Reno Salampessy cướp bóng trước vùng cấm của "Các chiến binh sao vàng" rồi băng xuống dứt điểm tung lưới Hoa Xuân Tín.

Sau khi bị dẫn trước, U19 Việt Nam nỗ lực tràn lên tấn công và liên tiếp tạo ra cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, những Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Văn Khánh, Lê Tấn Dũng, Hoàng Trọng Duy Khang hay Trần Gia Hưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U19 Indonesia.

Tới tận phút 73, sau hàng loạt cú dứt điểm bất thành, U19 Việt Nam mới có bàn gỡ hòa. Từ vị trí phạt góc, Duy Khang tạt bóng, Nguyễn Quốc Khánh bật nhảy đánh đầu, hạ gục thủ thành Dafa Al Gasemi Setiawarman.

Sau khi hậu vệ thuộc biên chế CLB Trẻ PVF-CAND quân bình tỷ số, trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều pha va chạm quyết liệt giữa hai đội. U19 Việt Nam chỉ giữ được lợi thế dẫn bàn đến phút 90. Trong một nỗ lực đánh đầu phá bóng, Nguyễn Hoàng Nam phạm lỗi với đối thủ ở vùng cấm đội nhà.

Trên chấm penalty, Evandra Florasta khiến Xuân Tín lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng trong trận đấu này. U19 Việt Nam không thể ghi thêm bàn trong phần còn lại của trận đấu và chấp nhận thua chung cuộc 1-2.

Thất bại nghiệt ngã này khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi mất ngôi nhất bảng A vào chính tay U19 Indonesia, rơi xuống vị trí nhì bảng và chưa biết có được đi tiếp vào bán kết hay không. Điều này phụ thuộc vào kết quả của các bảng đấu còn lại trong các ngày 8 và 9/6.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 gồm 11 đội, được chia làm 3 bảng. Chỉ 3 đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới có vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Do bảng C chỉ có 3 đội, nên kết quả của các đội nhì bảng với đội đứng cuối tại bảng A và B sẽ không được tính. U19 Việt Nam ở bảng A là đội nhì bảng đầu tiên hoàn thành các trận của mình. Trên bảng xếp hạng các đội nhì, thầy trò HLV tạm đứng đầu với 3 điểm. U19 Campuchia (bảng C) và U19 Malaysia (bảng B) cũng có 3 điểm nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ.

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng A, U19 Myanmar thắng U19 Timor-Leste 3-1 nhờ ba bàn của Pyae Sone, Swan Zarni và Sai Bo. Marcio Da Costa là người ghi bàn danh dự cho U19 Timor-Leste.