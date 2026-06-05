3 đối thủ của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 mạnh cỡ nào?

Hàn Quốc, UAE, Yemen là 3 đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1 năm sau.

Yemen thắng Lebanon 2-0 ở lượt cuối bảng B vòng loại rạng sáng 5/6, qua đó đứng đầu, giành vé vào vòng chung kết và nằm cùng bảng E với tuyển Việt Nam. Ngoài Yemen, thầy trò HLV Kim Sang-sik chung bảng với Hàn Quốc và UAE.

Hai đội đứng đầu trong bảng giành vé tới vòng loại trực tiếp, đội hạng ba tranh vé đi tiếp với các đội ở những bảng khác. Ảnh: OSEN.

Đội mạnh nhất bảng Hàn Quốc

Đội hạt giống số một Hàn Quốc luôn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở gần như mọi kỳ Asian Cup họ tham dự. Thầy trò HLV Hong Myung-bo là đội duy nhất có vé dự vòng chung kết World Cup 2026 và đội duy nhất từng vô địch đấu trường này tại bảng E. Ở Asian Cup gần nhất (2023), họ vào đến bán kết.

Hàn Quốc cũng là đội có giá trị đội hình cao thứ nhì Asian Cup 2027. Transfermarkt đang định giá đại diện vùng Đông Á 137,55 triệu euro, chỉ kém Nhật Bản (280,85 triệu euro).

Lực lượng của tuyển Hàn Quốc theo danh sách triệu tập gần nhất (công bố ngày 3/6, chuẩn bị dự World Cup 2026) có 15 cầu thủ đang thi đấu ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý là hai ngôi sao đã nổi danh toàn thế giới: Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), cầu thủ đắt giá thứ tư Asian Cup 2027, khi đang được định giá 28 triệu euro và Kim Min-jae (Bayern Munich). Đội trưởng Son Heung-min dù đang “dưỡng già” tại Mỹ trong màu áo Los Angeles FC cũng là cái tên không thể bỏ qua.

Để đối chiếu, cầu thủ có giá thấp nhất đội hình Hàn Quốc là thủ môn sinh năm 1990 Kim Seung-gyu (500.000 euro). Gương mặt đắt giá nhất tuyển Việt Nam là Nguyễn Xuân Son, có giá 600.000 euro.

Hàn Quốc đang có thứ hạng tốt thứ ba châu Á theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Đại diện tới từ xứ sở kim chi đứng ở vị trí thứ 25, sau Iran (20) và Nhật Bản (18).

Hàn Quốc là đội mạnh nhất bảng E về mọi mặt, từ đẳng cấp, phong độ tới lực lượng đã trở thành thương hiệu của một trong những ông lớn của bóng đá châu Á. Trong lịch sử, theo 11v11, tuyển Việt Nam từng có 7 lần đối đầu Hàn Quốc. "Các chiến binh sao vàng" thua 6 trận, thắng 1 trận (năm 2003), ghi 2 bàn thắng và phải nhận 23 bàn thua. Lần chạm trán gần nhất (trận giao hữu hồi tháng 10/2023), đoàn quân của HLV Philippe Troussier bị Hàn Quốc đánh bại với tỷ số 0-6.

UAE cũng nhỉnh hơn Việt Nam

Với tuyển Việt Nam, hạt giống số hai UAE là đối thủ dễ thở hơn so với Hàn Quốc. Đoàn quân của HLV Cosmin Olaroiu đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng các đội đắt giá nhất Asian Cup 2027. Transfermarkt định giá UAE 29,05 triệu euro. Ngôi sao đáng chú ý nhất của UAE theo danh sách triệu tập gần nhất (thi đấu Arab Cup 2025 hồi tháng 12/2025) là tiền vệ nhập tịch Argentina, Nicolas Gimenez, có giá 4 triệu euro. Để đối chiếu, toàn bộ đội hình tuyển Việt Nam có giá 6,38 triệu euro.

Trên bảng xếp hạng FIFA, UAE đang đứng hạng 67. Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của đội bóng có biệt danh "Những đứa con của Zayed" tại Asian Cup là á quân năm 1996. Ở lần dự giải gần nhất, UAE góp mặt tại vòng 16 đội.

Về lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam từng có 8 lần so tài với UAE, thắng 2, hòa 1, thua 5; ghi 5 bàn và nhận 16 bàn thua. Lần gần nhất Quang Hải và đồng đội thắng UAE diễn ra năm 2019. Lần đụng độ gần nhất (tháng 6/2021), đoàn quân của HLV Park Hang-seo thua 2-3.

Yemen: Bại tướng năm 2019

Yemen là đối thủ mà tuyển Việt Nam được dự đoán có khả năng thắng cao nhất ở vòng bảng. Thầy trò HLV Noureddine Ould Ali là đội có giá trị thấp nhất Asian Cup 2027 với chỉ 1,98 triệu euro, chưa bằng 1/3 dàn cầu thủ của HLV Kim Sang-sik. Ngôi sao số một của Yemen là Nasser Mohammedoh vẫn còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá châu Á. Tiền vệ sinh năm 1999 có giá 400.000 euro, bằng Nguyễn Filip và Nguyễn Quang Hải.

Không chỉ là đội duy nhất tại bảng E có giá trị đội hình kém tuyển Việt Nam, Yemen còn là tập thể duy nhất có vị trí trên bảng xếp hạng FIFA thấp hơn. Đoàn quân của HLV Ould Ali đang xếp ở vị trí 146, kém Việt Nam 47 bậc.

Yemen cũng không phải gương mặt quen thuộc trong lịch sử Asian Cup. Từ năm 1996 đến năm 2023, họ chỉ có một lần duy nhất góp mặt tại vòng chung kết là năm 2019 và dừng cuộc chơi từ vòng bảng sau thất bại 0-2 trước chính Việt Nam.

Với Yemen, vượt qua vòng loại đã là thành công.

Trong lịch sử, tuyển Việt Nam đã có hai lần đụng độ Yemen. Các chiến binh sao vàng thua 0-2 năm 2002 và thắng với tỷ số tương tự năm 2019. Tuyển Việt Nam buộc phải thắng đối thủ này nếu muốn giành suất vào vòng đấu loại trực tiếp và nỗ lực tạo bất ngờ trước những đối thủ trên cơ như Hàn Quốc hay UAE.