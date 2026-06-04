Vì sao Nam Định rơi từ hạng 1 xuống hạng 6 V.League?

So với hai mùa giải trước đó, Thép Xanh Nam Định chỉ còn là cái bóng của chính mình ở V.League 2025/26.

Với hai mùa giải vô địch V.League liên tiếp (2023/24 và 2024/25), không ai nghĩ Thép Xanh Nam Định có thể sa sút như hiện tại ở mùa 2025/26. Sở hữu tiềm lực tài chính, dàn nhân sự chất lượng và tư cách đương kim vô địch, nhưng màn trình diễn của đội bóng thành Nam mùa này chỉ tương ứng một CLB trung bình khá.

Tuấn Anh và đồng đội trải qua một mùa giải thất vọng khi từ vị trí vô địch, họ tụt xuống hạng 6 sau 25 vòng. Ảnh: Minh Chiến.

Sau đỉnh cao là vực sâu

Sau vòng 25, Nam Định chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League và đã hết cơ hội bảo vệ chức vô địch từ lâu. Trước khi thắng SLNA 3-0 tối 31/5, đội chủ sân Thiên Trường trải qua 5 trận thua liên tiếp.

Mùa này, thậm chí có những thời điểm người ta còn nghĩ Nam Định sẽ rơi vào cuộc đua... trụ hạng thay vì một vị trí ổn định ở top trên. Ở vòng 7, 11 và 13, đội bóng thành Nam rớt xuống vị trí thứ 10.

Ác mộng khủng khiếp nhất xảy đến với Nam Định trong quãng thời gian từ ngày 23/8/2025 tới ngày 24/2/2026. Khi ấy, đương kim vô địch V.League chỉ thắng đúng 1 trên 12 trận, trong đó có 5 thất bại. Sau thắng lợi 2-1 trước đội trụ hạng PVF-CAND trên sân nhà tối 27/08/2025, Nam Định trải qua 10 trận liên tiếp không thắng.

Thành tích của đội bóng thành Nam ở AFC Champions League Two cũng không khá khẩm hơn. Mùa trước, Nam Định lọt vào vòng 1/8. Mùa này, đại diện Việt Nam phải dừng cuộc chơi từ vòng bảng. Tại Cúp các CLB Đông Nam Á, Nam Định thua Selangor (Malaysia) với tổng tỷ số 1-4 tại bán kết.

Những gì Nam Định đã và đang trình diễn mùa này là dưới mức kỳ vọng.

Nên nhớ, Nam Định đang là CLB có giá trị đội hình cao nhất giải. Transfermarkt định giá đội chủ sân Thiên Trường 10,05 triệu euro, cao gần gấp đôi đội xếp sau là CAHN (6.45 triệu euro). Lực lượng của họ vẫn giữ được bộ khung của hai mùa trước, đồng thời chào đón Xuân Son trở lại. Với thực lực và kinh nghiệm đã tích lũy, Nam Định lẽ ra phải làm tốt hơn thế.

Nguyên nhân khiến Nam Định trượt dài

Tính tới sau vòng 25 V.League 2025/26, Nam Định đã chơi tổng cộng 43 trận trên tất cả đấu trường mùa này (AFC Champions League Two, Cúp Quốc gia, Giải Vô địch các CLB Đông Nam Á). Đội bóng thành Nam là CLB phải đá nhiều nhất Việt Nam mùa 2025/26.

“Lịch thi đấu dày ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi chuẩn bị cho 4 mặt trận, đội hình luôn xáo trộn, do vậy sự gắn kết của các cầu thủ chưa được tốt. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ sau thất bại 1-2 trước Hà Nội tối 24/5, trận thua thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Phong độ trồi sụt tạo ra sự biến động ở ban huấn luyện. Tháng 10/2025, ông Vũ Hồng Việt chuyển từ HLV trưởng sang chức giám đốc kỹ thuật. Ông Nguyễn Trung Kiên nhận nhiệm vụ HLV tạm quyền. Tới tháng 11, HLV Mauro Jeronimo tới tiếp quản đội. Chỉ 3 tháng sau, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từ chức, ông Vũ Hồng Việt trở lại.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Nam Định mùa này là họ không đủ sự lạnh lùng trong những thời điểm quan trọng của trận đấu. “Các cầu thủ của chúng tôi mất tập trung trong những thời điểm quyết định và dẫn đến bàn thua”, ông Vũ Hồng Việt cho hay sau trận thua trước Hà Nội.

Trước đó, tối 7/5, sau thất bại 1-2 trước Selangor (Malaysia) tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á, chính vị chiến lược gia 47 tuổi cũng nói về điều này. “Tôi khá thất vọng vì các cầu thủ mất tập trung trong một số tình huống quan trọng và chúng tôi đã bị trừng phạt bằng những bàn thua”, HLV Hồng Việt nói.

Đây cũng là vấn đề lớn của Nam Định khi HLV Mauro Jeronimo còn tại vị. “Trong khoảng 75 phút đầu, chúng tôi kiểm soát trận đấu, tạo ra đủ cơ hội để ghi bàn thứ hai, thậm chí là bàn thứ ba. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có quá nhiều tình huống thực sự nguy hiểm. Vấn đề là chúng tôi đã không đủ quyết đoán để kết liễu trận đấu”, Jeronimo phân tích sau trận hòa 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tối 9/2.

“Ở thời điểm cuối, đáng lẽ chúng tôi phải kiểm soát lại thế trận. Nhưng các cầu thủ vẫn dâng cao, muốn ghi thêm bàn thắng và điều đó khiến đội hình không được bảo toàn. Đây là bài học rất lớn cho toàn đội”.

“Với chất lượng đội hình hiện có, vị trí này là không tương xứng. Hai trận gần đây, chúng tôi chơi tốt hơn đối thủ nhưng lại không có kết quả như mong muốn. Các cầu thủ đôi lúc thiếu bình tĩnh, thiếu ‘đầu lạnh’ ở những thời điểm quyết định”.

Ngoài chuyên môn, tâm lý cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nam Định gặp vô vàn khó khăn mùa này. Đó là áp lực nghìn cân của cái mác đội vô địch hai mùa gần nhất. Chính việc trở thành nhà vô địch đã tạo ra thứ áp lực khiến đôi chân của các ngôi sao thành Nam như đeo chì.

“Tôi nghĩ tinh thần hiện tại của toàn đội chúng tôi đang đi xuống. Sự quyết tâm không còn như lúc đầu, tôi nghĩ đây là một vấn đề mà đội chúng tôi đang đang đang mắc phải”, HLV Vũ Hồng Việt cho biết sau trận đấu với Hà Nội tại vòng 24 V.League.

Áp lực của ngôi vị quán quân và lịch thi đấu quá dày khiến Nam Định rơi vào tình cảnh rối loạn. Tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của đội bóng thành Nam, đặc biệt là khi họ đã thay tướng nhưng không thể giải quyết được vấn đề. Khi chưa kịp xốc lại tinh thần, Nam Định đã lập tức phải tiếp tục cày ải ở nhiều mặt trận, khiến họ tiếp tục trượt dài. Nam Định đang ngồi trên ngôi vương, nhưng lại như ngồi trên đống lửa.

Nhưng vào lúc này, họ vẫn còn một chiếc phao cứu sinh: Cúp Quốc gia.

Hiện tại, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã giành quyền vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của Nam Định là CA TP.HCM. Đội bóng thành Nam còn được chơi trên sân nhà (trận đấu diễn ra lúc 18h tối 11/6). Đường đến chức vô địch của Nam Định đã rất gần. Đấy có thể là danh hiệu cữu vãn cả mùa giải của họ.