CLB Hà Nội vào top 3

Tối 24/5, CLB Hà Nội đánh bại Nam Định 2-1 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 24 V.League 2025/26 để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Hoàng Hên tỏa sáng đưa Hà Nội FC vào top 3. Ảnh: Minh Tuấn.

Xuất phát với đội hình 4-3-3, các cầu thủ Hà Nội FC không giấu giếm ý đồ chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Duy Lân. Đội bóng thủ đô chủ động kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức các tình huống lên bóng ở hai biên nhằm gây sức ép lên hàng phòng ngự của Thép Xanh Nam Định.

Sức ép của đội chủ nhà nhanh chóng phát huy hiệu quả khi CLB Hà Nội được hưởng phạt đền sau tình huống tham khảo VAR ở phút thứ 8. Trên chấm 11 m, Hoàng Hên thực hiện thành công, mở tỷ số cho đội bóng thủ đô.

Sau bàn thua, Nam Định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách liên tục tạo ra sức ép trước khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng phòng ngự cùng những tình huống cứu thua quan trọng giúp đội chủ sân Hàng Đẫy bảo toàn lợi thế trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Thép Xanh Nam Định nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 48, sau cú sút phạt uy lực của Nguyễn Xuân Son, Lâm Ti Phông băng vào đá bồi chính xác, quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng thành Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tấn công của đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt.

Những phút tiếp theo, CLB Hà Nội với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà liên tục dồn ép đối thủ, tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Trần Nguyên Mạnh nhưng chưa thể tận dụng thành công các cơ hội.

Phút 67, Nam Định nhận tổn thất lớn khi thủ môn Nguyên Mạnh gặp chấn thương, buộc HLV Vũ Hồng Việt phải thực hiện sự thay đổi người bất đắc dĩ. Tận dụng lợi thế về thế trận cùng sức ép lớn từ khán đài sân Hàng Đẫy, Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Phút 74, từ tình huống tấn công bên cánh phải, Hoàng Hên thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Passira bật cao đánh đầu tung lưới Nam Định, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Trong quãng thời gian còn lại, Nam Định nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng phòng ngự thi đấu tập trung giúp CLB Hà Nội bảo toàn lợi thế để khép lại trận đấu với chiến thắng quan trọng trước đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Becamex TP.HCM để thua tối thiểu 0-1 trước Sông Lam Nghệ An, qua đó tiếp tục đối mặt áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng khi chỉ hơn Đà Nẵng 1 điểm và PVF-CAND 3 điểm.

Trong khi đó, trên sân vận động Hà Tĩnh, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo nên bất ngờ khi cầm hòa tân vương V.League CAHN với tỷ số 1-1 ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

BXH V.League 2025/26 sau vòng 24. Ảnh: PVF.