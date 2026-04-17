Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC thắng đậm

Tối 17/4, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đóng góp 2 bàn thắng giúp Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM với tỉ số 4-1 ở vòng 19 V.League 2025/26.

Trên sân Hàng Đẫy, Becamex TP.HCM gây bất ngờ khi có bàn thắng chỉ sau 43 giây. Nguyễn Trần Việt Cường có pha solo ấn tượng từ giữa sân, tiền đạo này vượt qua hàng loạt cầu thủ, trước khi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Minh Toàn, mở tỷ số trận đấu. Bàn thua sớm khiến Hà Nội FC buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, chỉ sau 7 phút, đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút thứ 7, Đỗ Hùng Dũng dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Minh Toàn phản xạ xuất sắc cứu nguy. Tuy nhiên, lúc này trọng tài chính nhận được tín hiệu từ tổ VAR. Sau gần 5 phút tham khảo, trọng tài xác định Zlatkovic của đội khách phạm lỗi với Fisher trong vòng cấm trước đó, mang về quả phạt đền cho Hà Nội FC. Trên chấm 11 m, Đỗ Hoàng Hên dễ dàng đánh lừa thủ môn đối phương giúp Hà Nội FC giải tỏa áp lực tâm lý sau khởi đầu chệch choạc. Đà hưng phấn tiếp tục được đội chủ nhà duy trì. Hai Long và Fisher mang về thêm 2 bàn thắng cho đội bóng thủ đô.

Sang hiệp 2, thế trận không có quá nhiều thay đổi, nhưng đội khách cho thấy sự cải thiện đáng kể. Phút 60, Việt Cường hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành, rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2 sau một tình huống bóng bật ra từ cú sút trước đó của đồng đội.

Chỉ 4 phút sau, Hà Nội FC tái lập lợi thế dẫn trước nhờ pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Luiz Fernando và Hùng Dũng. Bóng được đưa vào vòng cấm, Hoàng Hên xử lý gọn gàng trước khi tung cú đặt lòng chân trái hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa khung thành. Bàn thắng này giúp chân sút mang áo số 11 hoàn tất cú đúp đồng thời giúp Hà Nội FC ấn định tỉ số 4-2 cho trận đấu.

Những phút cuối, trận đấu trở nên kịch tính hơn khi VAR từ chối 1 bàn thắng của Hà Nội FC, Thành Chung nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi. 3 điểm có được trước Becamex TP.HCM giúp Hà Nội FC 33 điểm sau 19 trận, bám sát với top 3. Ngược lại, đội khách đứng ở vị trí thứ 10 với 19 điểm.