Đoàn Văn Hậu bị treo giò

  • Thứ ba, 14/4/2026 07:45 (GMT+7)
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ không thể cùng CAHN góp mặt ở vòng 19 V.League 2025/26 do án treo giò.

Hôm 12/4, CAHN có trận hòa 1-1 trước PVF-CAND ở vòng 18 V.League 2025/26. Trong trận đấu này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu bị trọng tài rút thẻ vàng ở phút 39. Đây là lần thứ ba anh bị cảnh cáo kể từ đầu mùa, sau các trận gặp HAGL và Hà Nội FC. Với việc tích lũy đủ 3 thẻ vàng, Văn Hậu buộc phải vắng mặt ở chuyến làm khách của CAHN trước CA TP.HCM tại vòng đấu tiếp theo.

Sự thiếu vắng hậu vệ cánh trái này chắc chắn ảnh hưởng đến phương án nhân sự của HLV Mano Polking. Sau khi bình phục chấn thương, Văn Hậu nhanh chóng lấy lại vị trí đá chính và trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng ngành Công an.

Trong 8 trận gần nhất tại V.League có sự góp mặt của anh, CAHN thắng 6 hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ quê Thái Bình còn tích cực hỗ trợ tấn công với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay.

Sau 18 vòng đấu, CAHN đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, hơn 7 điểm so với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Văn Hậu ở vòng đấu tới sẽ là bài toán không nhỏ với HLV Polking trong hành trình duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Cánh tay xăm kín của Đoàn Văn Hậu gây chú ý

Những hình ảnh mới nhất do CLB Công an Hà Nội đăng tải từ buổi tập đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, trong đó nổi bật là cánh tay xăm kín của Đoàn Văn Hậu.

