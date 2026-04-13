Văn Hậu khóa bình luận, Hải My hạn chế tương tác giữa scandal

Giữa làn sóng tin đồn lan rộng, Đoàn Văn Hậu khóa toàn bộ bình luận, còn Doãn Hải My chọn cách hạn chế tương tác để giảm áp lực dư luận.

Người hâm mộ không thể bình luận vào các bài đăng trên trang cá nhân của Văn Hậu.

Trên trang cá nhân, Văn Hậu có động thái đáng chú ý khi khóa toàn bộ phần bình luận trên các bài đăng, trong bối cảnh tên tuổi anh đang bị nhắc đến dày đặc.

Trong khi đó, Hải My cũng có bước đi tương tự nhưng ở mức độ mềm mỏng hơn. Cô khóa bình luận ở một số bài đăng, còn lại mở tương tác ở nhiều nội dung khác. Cách xử lý cho thấy Hải My vẫn giữ sự cân bằng, không hoàn toàn đóng cửa mạng xã hội.

Trước đó vào tối 12/4, Hải My vẫn xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy, bế con trai tới cổ vũ Văn Hậu trong trận hòa 1-1 giữa Công An Hà Nội và PVF-CAND thuộc vòng 18 V.League. Bất chấp những ồn ào, cô giữ thái độ thoải mái, liên tục mỉm cười và trò chuyện với những người xung quanh.

Làn sóng bàn tán bùng phát từ một câu chuyện lan truyền trên mạng, liên quan đến việc Văn Hậu được cho là nhắn tin với một tài khoản nữ. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào, thông tin vẫn nhanh chóng gây tranh cãi, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Trong nhiều năm qua, Văn Hậu và Hải My được xem là cặp đôi đẹp của bóng đá Việt Nam với hình ảnh ổn định, đời sống gia đình kín tiếng. Hiện tại, hậu vệ sinh năm 1999 từng bước trở lại sau chấn thương, trong khi Hải My tiếp tục việc học và chăm sóc gia đình nhỏ.

