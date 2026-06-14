Tuyển Brazil quá tẻ nhạt

Vinicius Junior mang đến khác biệt trước Morocco, nhưng trận hòa 1-1 cho thấy Brazil của Carlo Ancelotti vẫn còn cách khá xa hình ảnh một nhà vô địch World Cup.

Vini tỏa sáng trong trận Brazil hòa Morocco.

World Cup luôn là giải đấu của những chi tiết nhỏ. Một khoảnh khắc thiên tài có thể giúp đội bóng thắng trận, nhưng để đi đến ngày cuối cùng, điều cần thiết hơn là một hệ thống đủ ổn định để vượt qua mọi thử thách.

Brazil sở hữu khoảnh khắc thiên tài ấy trong trận gặp Morocco sáng 14/6. Vinicius một lần nữa chứng minh vì sao anh được xem là đầu tàu của Selecao ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong 90 phút trên sân lại cho thấy đội bóng của Carlo Ancelotti vẫn đang sống giữa hai thái cực.

Một bên là sức sáng tạo của những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Bên còn lại là một tập thể chưa tìm được sự cân bằng trong cách vận hành. Đó là khoảng cách giữa một đội bóng mạnh và một ứng viên vô địch thực sự.

Vinicius vẫn là lời giải đơn giản nhất

Nếu phải chọn ra cầu thủ nổi bật nhất trận đấu, Vinicius gần như không có đối thủ. Trong phần lớn hiệp một, Morocco là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Đại diện châu Phi gây áp lực liên tục lên khu trung tuyến, khiến Brazil gặp khó trong việc triển khai bóng. Dẫu vậy, chỉ cần Selecao đưa được bóng tới chân Vinicius, mọi thứ lập tức trở nên khác biệt.

Ancelotti rõ ràng đã có sự chuẩn bị cho điều đó. Brazil tập trung khai thác hành lang trái, nơi Achraf Hakimi thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công. Mỗi khoảng trống xuất hiện phía sau hậu vệ của Morocco đều được các cầu thủ Brazil tìm cách tận dụng.

Vini mang tới khác biệt cho tuyển Brazil.

Bàn mở tỷ số phản ánh chính xác ý đồ ấy. Sau khi cướp được bóng từ một tình huống phát động của đối phương, Brazil tổ chức phản công nhanh. Lucas Paqueta và Bruno Guimaraes thực hiện những pha phối hợp ngắn trước khi đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho Vinicius. Ngôi sao của Real Madrid xử lý gọn gàng bằng một pha ngoặt bóng rồi tung cú sút đầy uy lực. Một kiểu bàn thắng khiến người ta nhớ đến Brazil của quá khứ.

Không cần quá nhiều đường chuyền. Không cần những pha phối hợp cầu kỳ. Chỉ cần một cầu thủ đủ đẳng cấp để biến một tình huống bình thường thành khác biệt.

Trong nhiều năm qua, Brazil liên tục tìm kiếm người kế thừa vai trò thủ lĩnh tấn công sau thời kỳ đỉnh cao của Neymar. Những gì Vinicius thể hiện cho thấy anh đã sẵn sàng đảm nhận vị trí đó.

Tuy nhiên, World Cup chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một cá nhân. Brazil năm 2002 có Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho. Brazil năm 1994 có Romario và Bebeto. Nhưng đằng sau những ngôi sao ấy luôn là một hệ thống đủ chắc chắn để giúp họ tỏa sáng. Đó mới là điều Brazil hiện tại còn thiếu.

Ancelotti vẫn đang tìm kiếm sự cân bằng

Carlo Ancelotti đến Brazil với một triết lý rất rõ ràng. Ông không muốn Selecao trở thành đội bóng lao lên phía trước bằng cảm hứng. Nhà cầm quân người Italy muốn xây dựng một tập thể biết kiểm soát trận đấu bằng sự kỷ luật. Trong nhiều lần phát biểu, ông nhấn mạnh rằng các nhà vô địch World Cup thường được xây dựng từ hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến những bàn thắng.

Nhưng trước Morocco, Brazil lại thể hiện điều ngược lại. Hệ thống pressing hoạt động thiếu đồng bộ. Các tuyến thường xuyên bị kéo giãn. Khi Morocco đẩy cao đội hình, Brazil nhiều lần lúng túng trong việc thoát áp lực. Bàn gỡ hòa của đối thủ cũng xuất phát từ một tình huống mà Selecao tổ chức gây áp lực không hiệu quả.

Tuyển Brazil chưa cho thấy đẳng cấp.

Điều đáng lo hơn nằm ở cảm giác bất an mà hàng thủ Brazil tạo ra. Mỗi khi Morocco tăng tốc, đội bóng áo vàng xanh đều khiến người hâm mộ có cảm giác họ có thể thủng lưới thêm bất cứ lúc nào. Đó không phải hình ảnh của một ứng viên vô địch.

Sự thay đổi chỉ xuất hiện sau giờ nghỉ khi Danilo và Fabinho được tung vào sân. Brazil kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân. Hai hậu vệ biên hạn chế dâng quá cao. Các tiền vệ giữ cự ly hợp lý hơn trước hàng phòng ngự. Nhờ vậy, Morocco không còn nhiều khoảng trống để khai thác.

Tuy nhiên, sự chắc chắn ấy lại kéo theo một vấn đề khác. Brazil trở nên an toàn hơn nhưng cũng kém sắc bén hơn. Những pha lên bóng mất đi tốc độ và sự đột biến vốn có. Ngoài một tình huống phản công do Vinicius khởi xướng rồi được Matheus Cunha và Raphinha tiếp nối, đội bóng Nam Mỹ không tạo thêm nhiều cơ hội đáng kể. Đó chính là bài toán lớn nhất dành cho Ancelotti.

Brazil cần sự tự do để Vinicius, Raphinha hay Paqueta phát huy khả năng sáng tạo. Nhưng họ cũng cần một cấu trúc đủ chặt chẽ để không tự đặt mình vào thế rủi ro mỗi khi mất bóng.

Trận hòa trước Morocco không phải kết quả quá tệ ở vòng bảng. Dẫu vậy, nó là lời nhắc nhở rằng Brazil vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Vinicius đã sẵn sàng đóng vai người hùng. Ancelotti cũng đã xác định rõ con đường mình muốn đi. Điều Selecao còn thiếu là sự cân bằng giữa hai điều đó.

Nếu chưa tìm được điểm cân bằng ấy, Brazil sẽ vẫn chỉ là đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao. Muốn trở thành nhà vô địch World Cup, họ cần nhiều hơn thế.