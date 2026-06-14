Tiền vệ Casemiro gây thất vọng trong ngày Brazil bị Morocco cầm hòa 1-1 ở trận mở màn bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.

Casemiro hứng chịu phẫn nộ.

Ra sân trong đội hình xuất phát của HLV Carlo Ancelotti, ngôi sao 34 tuổi được kỳ vọng mang đến sự chắc chắn cho tuyến giữa Brazil. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Ngay từ những phút đầu tiên, Casemiro cùng các đồng đội ở khu trung tuyến gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi tốc độ và giàu năng lượng của Morocco.

Đại diện châu Phi liên tục khai thác khoảng trống ở khu vực giữa sân. Chính từ một tình huống xuyên phá trung lộ, Morocco có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp một. Casemiro bị đánh giá là không hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn và hỗ trợ phòng ngự, khiến hệ thống chiến thuật của Brazil vận hành thiếu hiệu quả.

Mặc dù Vinicius Junior ghi bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ cho Brazil, màn trình diễn của Casemiro vẫn trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong hơn 45 phút có mặt trên sân, cựu tiền vệ MU tỏ ra chậm chạp trong các pha tranh chấp, thiếu chính xác ở những đường chuyền và gần như không tạo được ảnh hưởng trong khâu triển khai bóng.

Casemiro bị lu mờ ở trận gặp Morocco. Ảnh: Reuters.

Sự thất vọng càng tăng lên khi Casemiro phải nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một. Ngay sau giờ nghỉ, HLV Ancelotti quyết định rút anh khỏi sân để trao cơ hội cho Fabinho.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Brazil và MU bày tỏ sự thất vọng. Không ít ý kiến cho rằng Casemiro đang cho thấy dấu hiệu sa sút rõ rệt so với hình ảnh đỉnh cao của anh trong màu áo "Quỷ đỏ".

"Casemiro không chịu nổi một trận đấu ở cường độ cao", một tài khoản viết. CĐV khác lên tiếng: "Casemiro và Bruno Guimaraes trông như hai người xa lạ trên sân". Một fan khác bình luận: "Hàng tiền vệ Brazil rõ ràng gặp vấn đề lớn, nếu không sửa được thì họ khó vô địch năm nay".

Dù tránh được thất bại trước Morocco, Casemiro chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn ở trận đấu tiếp theo gặp Haiti vào ngày 20/6.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.