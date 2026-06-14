Điều chưa từng thấy ở tuyển Brazil từ năm 2006

Đội hình xuất phát của Brazil ở trận đấu tại bảng C sáng 14/6 vừa thiết lập một kỷ lục đặc biệt chưa từng xuất hiện tại World Cup suốt 20 năm qua.

Ancelotti sử dụng đội hình Brazil "già nhất" từ World Cup 2026

Đội hình xuất phát của đội tuyển Brazil trong trận gặp Morocco chính thức ghi dấu ấn lịch sử. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti tung ra sân 11 cầu thủ có độ tuổi trung bình là 29 tuổi và 235 ngày, biến đây trở thành tập thể già nhất của "Selecao" tại World Cup kể từ trận tứ kết gặp Pháp vào năm 2006.

Nếu nhìn lại chiều dài lịch sử tham dự giải đấu của quốc gia Nam Mỹ này, các con số thống kê càng trở nên ấn tượng. Chỉ có 6 trận đấu trong chiến dịch vô địch World Cup 1962 của Brazil là sở hữu đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình cao hơn con số hiện tại.

Dù sở hữu độ tuổi trung bình cao, đội hình này vẫn đánh dấu những cột mốc cá nhân quan trọng. Bốn cầu thủ bao gồm Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Roger Ibanez và Igor Thiago đều có lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, ngôi sao Vinicius Junior cũng cán một cột mốc cá nhân mới. Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid có trận đấu thứ 50 trong màu áo đội tuyển quốc gia khi xuất phát ở hành lang cánh trái sở trường.

Ở một diễn biến khác, một ngôi sao nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ đội bóng áo vàng xanh, Neymar phải ngồi ngoài ở cuộc chạm trán Morocco vì chưa kịp bình phục chấn thương.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.