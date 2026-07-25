Tài năng Thái Lan được Brazil, Bồ Đào Nha tranh giành

Maycon Cardozo, tài năng trẻ 17 tuổi của Bayern Munich, đang trở thành cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đội tuyển lớn.

Cardozo được các đội tuyển lớn săn đón.

Theo Globo, tiền vệ sinh năm 2008 vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đội tuyển quốc gia mà mình sẽ đại diện. Dù vậy, anh thừa nhận giấc mơ từ nhỏ luôn là được khoác lên mình màu áo Brazil.

Cardozo sinh ra tại thành phố Sao Paulo (Brazil) nhưng chuyển đến Thái Lan cùng gia đình khi mới 2 tuổi. Cha của anh, Douglas Cardozo, là cựu tiền đạo từng thi đấu cho Santos cùng thời với Robinho trước khi chuyển sang khoác áo Buriram United. Chính quãng thời gian sinh sống ở Đông Nam Á đã tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Cardozo.

Tại Thái Lan, Cardozo được phát hiện thông qua chương trình tuyển chọn tài năng của Bayern Munich. Sau đó, anh chuyển sang Đức, gia nhập học viện của đội bóng xứ Bavaria và nhanh chóng khẳng định tiềm năng. Với màn trình diễn nổi bật ở các cấp độ trẻ, cầu thủ này đã được đôn lên đội một trong mùa giải vừa qua.

Ngày 6/3 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi Maycon có trận ra mắt Bundesliga trong cuộc đối đầu với Monchengladbach. Anh được HLV Vincent Kompany tung vào sân trong khoảng 20 phút cuối trận. Trước khi vào sân, chiến lược gia người Bỉ chỉ nhắn nhủ học trò một câu ngắn gọn: "Hãy chơi như những gì cậu vẫn thể hiện trên sân tập".

Trong khi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đang theo dõi sát sao để thuyết phục Cardozo đổi màu áo đội tuyển, cầu thủ trẻ này vẫn nghiêng về Brazil. Anh cho biết từng lớn lên với những trận đấu của "Selecao" và đặc biệt thần tượng Neymar.

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