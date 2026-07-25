Tranh cãi quanh chức vô địch châu Phi có diễn biến mới

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ mở phiên điều trần vào ngày 8/10 để xem xét đơn kháng cáo của Senegal, qua đó quyết định nhà vô địch chính thức của AFCON 2025.

Senegal và Morocco không nhượng bộ trong vụ tranh cãi về chức vô địch châu Phi 2025. Ảnh: Reuters.

Sau gần 9 tháng kể từ trận chung kết gây tranh cãi, cuộc chiến pháp lý giữa Senegal và Morocco tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 vẫn chưa khép lại. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 8/10 tại trụ sở ở Lausanne (Thụy Sĩ) để xem xét đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF).

Đơn kháng cáo yêu cầu hủy quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), vốn tuyên Senegal thua 0-3 và trao chức vô địch cho Morocco, dù đội bóng Senegal từng thắng 1-0 sau hiệp phụ trên sân.

Theo thông báo từ CAS, các bên không thống nhất áp dụng thủ tục rút gọn nên vụ việc được xử lý theo quy trình thông thường. Phiên điều trần sẽ diễn ra kín và phán quyết cuối cùng sẽ không được công bố ngay trong ngày 8/10. Thời điểm ra quyết định vẫn chưa được xác định.

Vụ việc bắt nguồn từ trận chung kết AFCON 2025 tại Rabat (Morocco) hôm 19/1. Trong thời gian bù giờ của hiệp hai, trọng tài cho Morocco hưởng phạt đền, khiến các cầu thủ Senegal phản ứng dữ dội. Ngoại trừ Sadio Mane, toàn bộ đội bóng rời sân để phản đối trước khi quay trở lại tiếp tục thi đấu. Sau khi Brahim Diaz đá hỏng quả phạt đền, trận đấu bước vào hiệp phụ và Pape Gueye ghi bàn duy nhất ở phút 94, giúp Senegal giành chiến thắng 1-0.

Tuy nhiên, Morocco sau đó gửi đơn khiếu nại. Ban đầu, Ủy ban Kỷ luật CAF bác đơn, nhưng Ủy ban Phúc thẩm lại chấp nhận lập luận rằng Senegal đã rời sân khi chưa có sự cho phép của trọng tài, vi phạm Điều 82 trong điều lệ AFCON. Ngày 17/3, CAF hủy kết quả trên sân, xử Senegal thua 0-3 và trao chức vô địch cho Morocco.

Nếu CAS chấp nhận kháng cáo của Senegal, đây sẽ là một trong những vụ lật ngược phán quyết gây chấn động nhất lịch sử bóng đá châu Phi. Ở diễn biến ngược lại, Morocco sẽ chính thức được công nhận là nhà vô địch CAN 2025 sau nhiều tháng tranh cãi.

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