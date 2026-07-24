Thành London dậy sóng vì bom tấn World Cup 51 triệu bảng

Arsenal và Tottenham Hotspur đang bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm chiêu mộ Antonio Nusa sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026.

Antonio Nusa được chú ý sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi của RB Leipzig trở thành mục tiêu chung của Arsenal và Tottenham Hotspur sau khi gây tiếng vang ở Bundesliga cũng như World Cup 2026. Theo The Sun, Leipzig không có ý định hạ giá và chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được đề nghị khoảng 51 triệu bảng. Mức phí này phản ánh sự thăng tiến nhanh chóng của tuyển thủ Na Uy, người đã ghi 4 bàn, kiến tạo 3 lần sau 31 trận Bundesliga mùa trước.

Nusa tiếp tục nâng tầm danh tiếng tại World Cup 2026. Anh ra sân 6 trận, ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng của Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội, trước khi vào sân từ ghế dự bị trong thất bại 1-2 sau hiệp phụ trước tuyển Anh tại tứ kết.

Arsenal vẫn chưa gửi đề nghị chính thức. Ban lãnh đạo đội bóng muốn chờ diễn biến tương lai của Gabriel Martinelli trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dù chưa chủ động bán tuyển thủ Brazil, "Pháo thủ" sẽ cân nhắc nếu nhận được đề nghị vượt mốc 51 triệu bảng từ châu Âu hoặc châu Á.

Ở chiều ngược lại, Tottenham cũng quyết tâm tham gia cuộc đua nhưng phải giải quyết lực lượng trước khi ra giá. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi cần xác định tương lai của Manor Solomon và Mikey Moore, đồng thời đang thiếu hụt nhân sự chạy cánh khi Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons và Wilson Odobert đều vắng mặt trong chuyến du đấu hè vì chấn thương.

Không chỉ hai ông lớn thành London, AC Milan và AS Roma cũng đã tiếp cận người đại diện của Nusa. Milan xem cầu thủ người Na Uy là ưu tiên chuyển nhượng và dự kiến bán Rafael Leao để cân đối tài chính, trong khi Roma chuẩn bị gửi đề nghị khoảng 38 triệu bảng.

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.

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