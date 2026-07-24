Sao Australia dương tính cocaine sau World Cup

Christian Volpato, tiền vệ từng dự World Cup 2026 cùng tuyển Australia, đang bị cảnh sát điều tra sau khi có kết quả dương tính với cocaine trong một vụ vi phạm giao thông.

Sự nghiệp Volpato đứng trước thử thách lớn vì chất cấm. Ảnh: Instagram.

Chỉ ít ngày sau khi khép lại hành trình tại World Cup 2026, bóng đá Australia đón nhận thông tin gây sốc liên quan đến Christian Volpato. Tiền vệ tấn công 22 tuổi bị cảnh sát Sydney phát hiện dương tính với cocaine sau hai lần bị chặn vì chạy quá tốc độ trong cùng một ngày.

Theo BBC, Volpato ban đầu bị cảnh sát dừng xe do vi phạm tốc độ. Cuộc kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường không phát hiện bất thường và anh được phép rời đi.

Tuy nhiên, khoảng hai giờ sau, cầu thủ này tiếp tục bị cảnh sát chặn lại vì lỗi chạy quá tốc độ. Trong lần kiểm tra thứ hai, mẫu xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với cocaine.

Nhà chức trách lập biên bản xử phạt hành chính đối với lỗi giao thông, đồng thời đình chỉ giấy phép lái xe quốc tế của Volpato trong thời hạn 6 tháng. Cảnh sát cũng lấy thêm mẫu dịch miệng để tiến hành phân tích chuyên sâu, trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Volpato là một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng đá Australia. Sinh ra trong gia đình gốc Italy, anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Italy trước khi quyết định chuyển sang đại diện cho Australia ngay trước World Cup 2026. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Volpato ra sân 3 trận và góp phần giúp "Socceroos" vượt qua vòng bảng để giành vé vào vòng 32 đội.

Nếu kết quả phân tích cuối cùng tiếp tục xác nhận Volpato sử dụng chất cấm, tiền vệ này không chỉ đối mặt với các chế tài từ cơ quan pháp luật Australia mà còn có nguy cơ bị điều tra theo các quy định chống doping và kỷ luật của bóng đá chuyên nghiệp.

Vụ việc vì thế được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cầu thủ từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Australia.

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