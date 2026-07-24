Argentina lên tiếng vụ đòi đá lại chung kết World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia lên tiếng sau khi một bản kiến nghị kêu gọi đá lại trận chung kết World Cup 2026 thu hút hàng trăm nghìn chữ ký.

Argentina chấp nhận thất bại trước Tây Ban Nha.

Hôm 20/7, Tây Ban Nha hạ Argentina với tỷ số 1-0 ở chung kết World Cup 2026. Sau trận đấu, nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina có những hành động quá khích, trong đó Leandro Paredes tham gia xô xát và quật ngã Gavi.

Ngược lại, nhiều CĐV Argentina phát động bản kiến nghị yêu cầu FIFA tổ chức đá lại trận chung kết, cho rằng trọng tài Slavko Vincic điều hành thiếu công bằng. Nội dung đơn kiến nghị còn đưa ra cáo buộc trọng tài bị mua chuộc, đồng thời yêu cầu FIFA xem xét lại toàn bộ trận đấu.

Tuy nhiên, đến nay không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy FIFA hay trọng tài Vincic tác động đến kết quả trận đấu. Trước làn sóng tranh cãi, Chủ tịch AFA Claudio Tapia kêu gọi người hâm mộ chấp nhận thất bại và dành sự tôn trọng cho nhà vô địch.

"Chúng ta không thể vượt qua Tây Ban Nha. Họ chơi hay hơn, chiến thắng hoàn toàn xứng đáng và chúng ta phải thừa nhận điều đó", ông Tapia viết trên Instagram. Người đứng đầu bóng đá Argentina nhấn mạnh thất bại luôn là một phần của thể thao, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ các cầu thủ thay vì tin vào những thông tin sai lệch.

"Thua một trận chung kết luôn rất đau đớn vì chúng ta luôn khát khao chiến thắng. Nhưng đội tuyển này cống hiến tất cả, hy sinh hơn 50 ngày xa gia đình để đại diện cho Argentina. Đừng để những lời dối trá hay âm mưu chia rẽ làm lu mờ những gì họ đã mang lại cho bóng đá nước nhà", Tapia nhấn mạnh.

Phát biểu của Chủ tịch AFA được xem là lời khép lại những tranh cãi về việc đá lại trận chung kết, đồng thời khẳng định Argentina chấp nhận thất bại và hướng tới tương lai sau khi để vuột chức vô địch World Cup 2026 vào tay Tây Ban Nha.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.