Tuyển thủ Argentina tỏa sáng sau chung kết World Cup

Tiền vệ Leandro Paredes cho thấy nền tảng thể lực bền bỉ khi quay lại thi đấu gần như ngay lập tức sau khi World Cup 2026 khép lại.

Paredes tỏa sáng sau khi trở về từ World Cup 2026.

Trong khi nhiều tuyển thủ Argentina được cho phép nghỉ ngơi sau quãng thời gian tập luyện và thi đấu tại World Cup 2026, Paredes đã nhanh chóng trở lại sân cỏ để cống hiến cho Boca Juniors. Sáng 24/7, tiền vệ người Argentina để lại dấu ấn đậm nét với đường kiến tạo giúp Miguel Merentiel ghi bàn duy nhất, mang về lợi thế quan trọng cho Boca Juniors ở trận lượt đi gặp O'Higgins tại vòng play-off Copa Sudamericana.

Đây cũng là trận đấu mà Paredes ra sân ngay từ đầu và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Anh được FotMob chấm 8,2 điểm, cao nhất trên sân. Màn trình diễn này cho thấy vai trò trung tâm của tuyển thủ Argentina trong lối chơi của đội bóng quê hương ngay sau khi trở lại từ World Cup 2026.

Ngoài kiến tạo, Paredes còn tạo ra nhiều thống kê ấn tượng. Anh là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trận với 111 lần, thực hiện thành công 78 đường chuyền (nhiều nhất trên sân), đồng thời dẫn đầu về số lần thu hồi bóng với 8 tình huống. Những thống kê này phản ánh khả năng điều tiết nhịp độ, phân phối bóng và hỗ trợ phòng ngự toàn diện của tiền vệ 32 tuổi.

Việc có thể thi đấu với cường độ cao và lập tức tạo ảnh hưởng lớn cho thấy Paredes vẫn duy trì nền tảng thể lực cũng như phong độ ổn định, bất chấp lịch thi đấu dày đặc. Sự hiện diện của nhà vô địch World Cup 2022 được kỳ vọng sẽ giúp Boca Juniors gia tăng sức mạnh ở tuyến giữa trong phần còn lại của mùa giải.

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