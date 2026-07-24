Zidane làm dậy sóng bóng đá Pháp

Zinedine Zidane sắp dẫn dắt tuyển Pháp, nhưng quy trình bổ nhiệm ông tạo ra cuộc tranh cãi gay gắt ngay trong nội bộ Liên đoàn Bóng đá Pháp.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đang gấp rút hoàn tất những thủ tục cuối cùng để công bố Zinedine Zidane trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, quá trình bổ nhiệm huyền thoại bóng đá Pháp lại bất ngờ làm bùng phát mâu thuẫn trong nội bộ FFF.

Theo L'Equipe, các thành viên Ban chấp hành FFF mới chỉ nhận được thư mời tham dự cuộc họp bất thường vào sáng 28/7, ngay trước thời điểm công bố tân HLV tuyển Pháp. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Zidane sẽ thay thế Didier Deschamps trên băng ghế chỉ đạo của "Les Bleus".

Động thái này vấp phải phản ứng gay gắt từ Phó chủ tịch FFF Jean-Michel Aulas. Ông cho rằng các thành viên Ban chấp hành biết thông tin về cuộc họp thông qua truyền thông trước khi nhận được thông báo chính thức từ Liên đoàn.

Trong email gửi các thành viên Ban chấp hành, Aulas bày tỏ sự không hài lòng: "Thư mời được gửi vào thứ năm cho cuộc họp diễn ra vào thứ ba, lại đúng kỳ nghỉ hè. Tôi không thể trực tiếp tham dự và chỉ có thể họp trực tuyến".

Vị Phó chủ tịch FFF cũng chỉ trích cách điều hành của Liên đoàn khi để báo chí nắm thông tin trước những người có quyền quyết định. Ông nhấn mạnh: "Không phù hợp khi báo chí biết mọi chuyện trước chúng ta. Tôi thật sự băn khoăn về cách làm này".

Theo quy định của FFF, Chủ tịch Philippe Diallo là người lựa chọn ứng viên cuối cùng cho vị trí HLV trưởng, trước khi Ban chấp hành bỏ phiếu thông qua quyết định này.

Nếu không có bất ngờ vào phút chót, Zidane sẽ tiếp quản tuyển Pháp sau hơn một thập kỷ thành công của Didier Deschamps. Tuy nhiên, trước khi nhậm chức, cựu HLV Real Madrid sớm trở thành tâm điểm tranh cãi trong chính thượng tầng bóng đá Pháp.

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