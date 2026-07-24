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Thể thao

Bến đỗ gây sốc của Nunez

  • Thứ sáu, 24/7/2026 17:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ một năm sau khi rời Liverpool sang Al Hilal, Darwin Nunez đang đàm phán gia nhập Atlanta United ở giải MLS (Mỹ).

Nunez có thể sang Mỹ chơi bóng.

Theo The Athletic, các cuộc thương lượng giữa hai bên được tiến hành, dù chưa đạt đến giai đoạn quyết định. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ gây ngạc nhiên nhất mùa hè, bởi Nunez mới gia nhập Al Hilal cách đây một năm sau khi rời Liverpool với giá 46,3 triệu bảng.

Trước đó, truyền thông Italy tiết lộ HLV Ruben Amorim rất muốn tái ngộ tiền đạo Uruguay. Barcelona cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của cựu sao Liverpool.

Tuy nhiên, Atlanta United nổi lên là bến đỗ sáng giá nhất. Đội bóng Mỹ thể hiện tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng và đang song song đàm phán với tiền đạo Breel Embolo của Rennes.

Chân sút 27 tuổi hiện nhận mức lương khoảng 400.000 bảng/tuần, thuộc nhóm cầu thủ hưởng đãi ngộ cao nhất thế giới. Tuy nhiên, quãng thời gian của anh tại Saudi Arabia không diễn ra như kỳ vọng.

Sau khi Al Hilal chiêu mộ Karim Benzema hồi tháng 1, Nunez bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở giai đoạn hai Saudi Pro League. Nguyên nhân đến từ quy định mỗi CLB chỉ được đăng ký tối đa 8 ngoại binh sinh trước năm 2003. Cựu tiền đạo Liverpool cùng cựu hậu vệ Arsenal Pablo Mari phải hy sinh.

Dù ghi được 6 bàn sau 14 trận tại Saudi Pro League mùa trước, Nunez không thể giữ được vị trí chính thức trong kế hoạch của Al Hilal và gần như chắc chắn sẽ chia tay đội bóng Riyadh trong thời gian tới.

Phản ứng của Georgina Rodriguez trong ngày Ronaldo vô địch Khoảnh khắc bạn gái của Ronaldo ăn mừng chức vô địch Saudi Pro League trên khán đài trong trận Al Nassr thắng Damac 4-1 hôm 22/5 được ghi lại và đăng tải trên Twitter.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Nunez Karim Benzema Nunez

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

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