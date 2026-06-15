Nunez làm lại từ đầu ở World Cup?

World Cup 2026 là cơ hội để tiền đạo Darwin Nunez cứu vãn sự nghiệp đang chạm đáy.

World Cup 2026 là cơ hội để Nunez làm lại từ đầu.

Một thời được xem là truyền nhân của Luis Suarez và niềm hy vọng lớn của bóng đá Uruguay, Nunez lại bước vào World Cup 2026 trong hoàn cảnh trái ngược. World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để tiền đạo người Uruguay cứu vãn danh tiếng sau chuỗi tháng ngày thất vọng ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Chưa đầy một năm sau khi gia nhập Al Hilal với mức phí khoảng 46 triệu bảng cùng mức lương lên tới 400.000 bảng mỗi tuần, Nunez bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng Saudi Arabia. Nguyên nhân đến từ việc Al Hilal chiêu mộ Karim Benzema hồi tháng 2, buộc CLB phải hy sinh một suất ngoại binh và người bị loại chính là cựu tiền đạo Liverpool.

Kể từ đó, Nunez không thi đấu bất kỳ trận chính thức nào. Việc thiếu cảm giác bóng khiến anh mất vị trí trong màu áo tuyển Uruguay. Hai trận giao hữu cuối trước World Cup gặp Anh và Algeria, chân sút 26 tuổi đều phải ngồi dự bị.

Sự nghiệp Nunez chạm đáy ở Saudi Arabia.

Ít ai ngờ cầu thủ từng được kỳ vọng cạnh tranh với Erling Haaland lại rơi vào tình cảnh hiện tại. Mùa hè năm 2022, Nunez cập bến Anfield với mức phí có thể lên tới 84 triệu bảng. Khi đó, so kè giữa Haaland và Nunez từng thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên môn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của hai tiền đạo rẽ theo những hướng trái ngược. Trong khi Haaland trở thành cỗ máy ghi bàn của Man City, Nunez liên tục gây thất vọng bởi phong độ thiếu ổn định. Sau 3 mùa tại Anfield, anh mất chỗ đứng dưới thời HLV Arne Slot trước khi bị bán sang Saudi Arabia.

Giờ đây, khi tương lai tại Al Hilal gần như khép lại và những tin đồn trở lại châu Âu xuất hiện ngày càng nhiều, World Cup 2026 trở thành sân khấu lý tưởng để Nunez chứng minh giá trị. Trớ trêu thay, trận mở màn của Uruguay lại diễn ra trước chính Saudi Arabia. Với Nunez, đây không đơn thuần là một trận đấu, mà còn là cơ hội để bắt đầu lại.