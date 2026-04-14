Cú sốc với Nunez

Tiền đạo Darwin Nunez đối mặt với viễn cảnh nghỉ thi đấu dài hạn dù không chấn thương trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Nunez gây lo lắng.

Rạng sáng 14/4, Al Hilal của Nunez bị loại khỏi AFC Champions League sau thất bại 2-4 trên chấm luân lưu trước Al Sadd (hòa 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức).

Ở trận này, Nunez không thi đấu do án treo giò. Trong lần ra sân gần nhất gặp Al Wahda hôm 16/2, cựu sao Liverpool ghi cú đúp nhưng phải nhận thẻ vàng thứ 3 tại giải, đồng nghĩa với việc bị đình chỉ thi đấu ở trận kế tiếp.

Việc Al Hilal bị loại khỏi AFC Champions League ảnh hưởng nghiêm trọng đến số phút thi đấu của Nunez. Đây là đấu trường duy nhất anh được CLB Saudi Arabia đăng ký thi đấu. Trước đó, HLV Simone Inzaghi gạch tên Nunez khỏi danh sách thi đấu tại Saudi Pro League để nhường chỗ cho các ngoại binh khác.

Nunez góp mặt trong trận giao hữu với tuyển Anh hồi tháng 3. Ảnh: Reuters.

Theo tính toán, Nunez sẽ trải qua gần 4 tháng không thi đấu ở cấp CLB, trước khi đá trận đầu tiên cho tuyển Uruguay tại World Cup 2026 vào tháng 6 tới. Đây là con số đáng lo ngại với cả Nunez lẫn ban huấn luyện Uruguay.

Ở loạt trận FIFA Days tháng 3 vừa qua, Nunez vẫn có cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển Uruguay ở các trận giao hữu gặp Anh và Algeria, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh ngày 15/6, Uruguay dự kiến sẽ có thêm hai trận đấu chuẩn bị trên sân nhà. Đây là cơ hội lý tưởng để Nunez lấy lại nhịp độ thi đấu.

Việc đứt quãng thời gian thi đấu có thể ảnh hưởng lớn đến phong độ của Nunez, trong bối cảnh Uruguay đặt nhiều kỳ vọng vào chân sút chủ lực này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

