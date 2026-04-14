Lý do Mainoo không ra sân trước Leeds

Kobbie Mainoo không góp mặt trong trận gặp Leeds ở vòng 32 Premier League vì chấn thương nhẹ trên sân tập, buộc HLV Michael Carrick phải điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa.

Rạng sáng 14/4, Manchester United bước vào trận đấu với Leeds tại Old Trafford mà không có Kobbie Mainoo dù trước đó đá chính liên tục dưới thời Michael Carrick.

Sự vắng mặt này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng HLV trưởng đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Theo Carrick, tiền vệ 20 tuổi gặp vấn đề trong buổi tập ngay trước trận.

Dù không phải chấn thương nghiêm trọng, thời điểm phát sinh quá sát ngày thi đấu khiến ban huấn luyện không muốn mạo hiểm. Quyết định giữ Mainoo ở ngoài nhằm tránh rủi ro dài hạn, trong bối cảnh lịch thi đấu đang bước vào giai đoạn quan trọng.

"Vấn đề của Kobbie là nhỏ, nhưng đủ để cậu ấy không thể ra sân. Chúng tôi không muốn đánh cược, và hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại", Carrick chia sẻ.

Sự vắng mặt của Mainoo mở ra cơ hội cho Manuel Ugarte. Tiền vệ người Uruguay được xếp đá cặp cùng Casemiro ở trung tâm hàng tiền vệ, đây là một trong bốn sự thay đổi so với trận hòa Bournemouth trước đó.

Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi tiếp tục gây thất vọng khi bị tuyến giữa Leeds lấn át hoàn toàn. Khả năng tranh chấp, phân phối bóng và kiểm soát nhịp độ đều không đáp ứng yêu cầu. Kết quả, MU nhận thất bại 1-2 trước Leeds và đánh mất cơ hội củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.

Những con số càng khiến tình hình trở nên đáng báo động. Ugarte chỉ thắng 1 trong 10 trận đá chính mùa này, trong đó có tới 6 thất bại. Nếu tính rộng hơn từ tháng 3/2025, anh đá chính 14 trận tại Premier League nhưng chỉ thắng 1 và thua tới 9.

Mặc dù được Carrick đánh giá cao nhưng Ugarte một lần nữa tự đá văng cơ hội trụ lại MU sau khi mùa giải này khép lại. So với những gì Mainoo thể hiện, Ugarte không cho thấy hy vọng ở một cầu thủ có thể gồng gánh tuyến giữa MU trong lúc khó khăn.

Highlights MU 1-2 Leeds United

