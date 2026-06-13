CHDC Congo gây sốt với bộ suit da báo

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Các đại diện châu Phi từ lâu nổi tiếng bởi khả năng biến mỗi kỳ World Cup thành một sàn diễn thời trang đầy màu sắc. CHDC Congo tiếp tục duy trì truyền thống đó ngay trong lần trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn nửa thế kỷ.
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Ngay khi đặt chân tới Bắc Mỹ tham dự World Cup 2026, các cầu thủ CHDC Congo lập tức thu hút sự chú ý với bộ trang phục di chuyển độc đáo, mang đậm dấu ấn dân tộc. Toàn đội xuất hiện trong những bộ suit đen lịch lãm, điểm xuyết bằng các mảng họa tiết da báo nổi bật ở phần ngực áo và túi xách đồng bộ.
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Điểm nhấn đặc biệt nằm ở biểu tượng báo hoa mai xuất hiện trên ve áo, như một lời khẳng định cho biệt danh nổi tiếng của đội tuyển quốc gia CHDC Congo. Đó là "The Leopards" (Những chú báo hoa mai). Không ít cầu thủ còn tạo thêm dấu ấn cá nhân bằng kính râm và phong cách trình diễn đầy tự tin khi bước qua khu vực sân bay.
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Bộ nhận diện này không chỉ xuất hiện trên trang phục di chuyển mà còn được đội tuyển Trung Phi đưa vào thiết kế áo đấu tại World Cup 2026. Hình tượng báo hoa mai được xem là niềm tự hào dân tộc, tượng trưng cho sức mạnh, sự nhanh nhẹn và tinh thần chiến đấu của đội bóng.
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Sự xuất hiện đầy phong cách này càng trở nên ý nghĩa khi CHDC Congo làm nên lịch sử với lần đầu góp mặt tại World Cup kể từ năm 1974. Sau 52 năm chờ đợi, người hâm mộ nước này cuối cùng được chứng kiến đội tuyển quốc gia trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.
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Tuy nhiên, thử thách dành cho "Những chú báo hoa mai" không hề dễ dàng. Đại diện châu Phi sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo vào ngày 18/6. Sau đó, họ tiếp tục chạm trán Colombia và Uzbekistan ở bảng K.
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Dù bị đánh giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, CHDC Congo vẫn nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ toàn cầu.
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Nếu những bộ suit da báo giúp họ ghi điểm tuyệt đối ngoài sân cỏ, các cổ động viên cũng kỳ vọng đội bóng này sẽ tạo nên bất ngờ tương tự khi thi đấu.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.