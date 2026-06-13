CHDC Congo gây sốt với bộ suit da báo

Sự xuất hiện đầy phong cách này càng trở nên ý nghĩa khi CHDC Congo làm nên lịch sử với lần đầu góp mặt tại World Cup kể từ năm 1974. Sau 52 năm chờ đợi, người hâm mộ nước này cuối cùng được chứng kiến đội tuyển quốc gia trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.