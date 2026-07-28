CĐV Argentina vây kín nhà HLV Scaloni suốt một tuần liền

HLV Lionel Scaloni phải lên tiếng xin người hâm mộ nhường đường để kịp tới cuộc hẹn với nha sĩ, khi hàng trăm CĐV Argentina vẫn vây kín nhà riêng của ông hơn một tuần.

HLV Scaloni trở về quê nhà trong vòng tay của người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Đã tám ngày kể từ trận chung kết World Cup 2026, nhưng Lionel Scaloni vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường. Theo truyền thông Argentina, hàng trăm CĐV xứ tango vẫn tập trung bên ngoài ngôi nhà của ông tại thị trấn Pujato, gần Rosario, để chờ gặp vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Scaloni được lực lượng an ninh hộ tống từ nhà ra ôtô giữa vòng vây người hâm mộ. Trên lối đi chật kín người, các CĐV liên tục đưa tay xin chụp ảnh, ký tặng hoặc chỉ để bắt tay nhà cầm quân 48 tuổi.

Trước sự cuồng nhiệt ấy, Scaloni phải liên tục giải thích: “Tôi có cuộc hẹn với nha sĩ. Tôi sẽ quay lại sớm thôi”.

Việc nhà cầm quân người Argentina gần như “mắc kẹt” trong chính ngôi nhà của mình khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo các nguồn tin địa phương, ông đều đặn ra ngoài hai lần mỗi ngày để ký tặng, chụp ảnh và cảm ơn người hâm mộ dù đội tuyển vừa đánh mất chức vô địch thế giới.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV ca ngợi tình cảm mà người dân Argentina dành cho Scaloni. Một tài khoản trên X bình luận: “Cứ như họ vừa vô địch World Cup vậy”. Một người khác viết: “Ông ấy là HLV vĩ đại nhất lịch sử Argentina”.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng sự cuồng nhiệt đã vượt quá giới hạn. “Thật tuyệt khi ông ấy luôn dành thời gian cho người hâm mộ, nhưng việc bị bao quanh mọi lúc chắc hẳn rất mệt mỏi”, một CĐV nhận xét.

Argentina khép lại World Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết rạng sáng 20/7, với bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở hiệp phụ. Sau trận đấu, Lionel Messi bật khóc khi nhận huy chương bạc, còn Scaloni đăng tải tâm thư dài trên Instagram.

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