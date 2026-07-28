Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV Argentina vây kín nhà HLV Scaloni suốt một tuần liền

  • Thứ ba, 28/7/2026 05:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Lionel Scaloni phải lên tiếng xin người hâm mộ nhường đường để kịp tới cuộc hẹn với nha sĩ, khi hàng trăm CĐV Argentina vẫn vây kín nhà riêng của ông hơn một tuần.

HLV Scaloni trở về quê nhà trong vòng tay của người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Đã tám ngày kể từ trận chung kết World Cup 2026, nhưng Lionel Scaloni vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường. Theo truyền thông Argentina, hàng trăm CĐV xứ tango vẫn tập trung bên ngoài ngôi nhà của ông tại thị trấn Pujato, gần Rosario, để chờ gặp vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Scaloni được lực lượng an ninh hộ tống từ nhà ra ôtô giữa vòng vây người hâm mộ. Trên lối đi chật kín người, các CĐV liên tục đưa tay xin chụp ảnh, ký tặng hoặc chỉ để bắt tay nhà cầm quân 48 tuổi.

Trước sự cuồng nhiệt ấy, Scaloni phải liên tục giải thích: “Tôi có cuộc hẹn với nha sĩ. Tôi sẽ quay lại sớm thôi”.

Việc nhà cầm quân người Argentina gần như “mắc kẹt” trong chính ngôi nhà của mình khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo các nguồn tin địa phương, ông đều đặn ra ngoài hai lần mỗi ngày để ký tặng, chụp ảnh và cảm ơn người hâm mộ dù đội tuyển vừa đánh mất chức vô địch thế giới.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV ca ngợi tình cảm mà người dân Argentina dành cho Scaloni. Một tài khoản trên X bình luận: “Cứ như họ vừa vô địch World Cup vậy”. Một người khác viết: “Ông ấy là HLV vĩ đại nhất lịch sử Argentina”.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng sự cuồng nhiệt đã vượt quá giới hạn. “Thật tuyệt khi ông ấy luôn dành thời gian cho người hâm mộ, nhưng việc bị bao quanh mọi lúc chắc hẳn rất mệt mỏi”, một CĐV nhận xét.

Argentina khép lại World Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết rạng sáng 20/7, với bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở hiệp phụ. Sau trận đấu, Lionel Messi bật khóc khi nhận huy chương bạc, còn Scaloni đăng tải tâm thư dài trên Instagram.

Scaloni lên tiếng về rạn nứt nội bộ của Argentina

HLV Lionel Scaloni chính thức lên tiếng làm rõ thực trạng nội bộ đội tuyển Argentina trước những tin đồn rạn nứt sau World Cup 2026.

12:17 22/7/2026

World Cup 2026 chấm dứt chu kỳ vàng son của Argentina?

Thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 có thể đánh dấu hồi kết của thế hệ thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina dưới thời HLV Lionel Scaloni.

18:19 20/7/2026

Scaloni bật khóc, bỏ dở họp báo sau chung kết World Cup

Sau trận thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ở chung kết World Cup 2026, Lionel Scaloni bật khóc nức nở và để ngỏ khả năng rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Argentina.

09:36 20/7/2026

Messi làm náo loạn giải hạng tư Argentina Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Scaloni Lionel Scaloni World Cup 2026 Argentina

    Đọc tiếp

    Tchouameni để ngỏ khả năng gia nhập MU

    Tchouameni để ngỏ khả năng gia nhập MU

    16 phút trước 07:16 28/7/2026

    0

    Aurelien Tchouameni dường như sẵn sàng gia nhập Manchester United nếu Real Madrid không còn xem anh là nhân tố trong kế hoạch dài hạn.

    Tuyển Indonesia mạnh cỡ nào?

    Tuyển Indonesia mạnh cỡ nào?

    41 phút trước 06:50 28/7/2026

    0

    Thắng tuyển Campuchia 5-1 ở trận ra quân, tuyển Indonesia sớm thể hiện sức mạnh tại ASEAN Cup 2026, dù dự giải với đội hình không phải mạnh nhất.

    Zidane ra quyết định với Mbappe

    Zidane ra quyết định với Mbappe

    42 phút trước 06:50 28/7/2026

    0

    Zinedine Zidane tiếp tục đặt niềm tin vào Kylian Mbappe với vai trò đội trưởng tuyển Pháp khi chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế nóng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý