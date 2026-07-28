Sesko sắp tái xuất

Benjamin Sesko hồi phục đúng kế hoạch nhưng nhiều khả năng chỉ trở lại khi Manchester United bước vào mùa giải mới.

Chân sút 23 tuổi vắng mặt trong hai trận giao hữu đầu tiên của "Quỷ đỏ" trước Wrexham và Rosenborg do chấn thương. Theo các nguồn tin từ trung tâm huấn luyện Carrington, việc Sesko không thi đấu nằm trong kế hoạch từ trước nhằm giúp anh hoàn tất chương trình hồi phục.

Sesko gặp vấn đề ở vùng ống đồng từ cuối mùa giải trước và chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool hôm 3/5. Khi đó, MU không công bố chi tiết mức độ tổn thương, nhưng tiền đạo này phải nghỉ 3 trận cuối mùa và không gặp biến chứng đáng lo ngại.

Tuần trước, tuyển thủ Slovenia trở lại tập luyện ngoài sân cùng các đồng đội. Anh có cơ hội góp mặt trong trận giao hữu gặp Atletico Madrid tại Stockholm (Thụy Điển) cuối tuần này, trước khi được kỳ vọng đá chính ở màn so tài với PSG tại Gothenburg vào ngày 8/8.

Sau chuyến du đấu tại Thụy Điển, MU sẽ di chuyển tới Dublin để tập huấn trong 6 ngày. Đội bóng của HLV Michael Carrick sau đó chạm trán Leeds United tại sân Croke Park vào ngày 12/8, trận giao hữu áp chót trước khi mở màn Premier League bằng cuộc tiếp đón Hull City vào ngày 22/8.

Trong thời gian Sesko dưỡng thương, Joshua Zirkzee được trao cơ hội đá chính. Dù vậy, tiền đạo người Hà Lan vẫn nằm trong danh sách có thể bị thanh lý. MU được cho là muốn thu về khoảng 21 triệu bảng để tránh thua lỗ sau khi chi 36,5 triệu bảng đưa anh về từ Bologna vào hè 2024.

Zirkzee vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB Serie A và khả năng trở lại Italy theo dạng cho mượn được đánh giá khá cao.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.