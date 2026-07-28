Tchouameni để ngỏ khả năng gia nhập MU

Aurelien Tchouameni dường như sẵn sàng gia nhập Manchester United nếu Real Madrid không còn xem anh là nhân tố trong kế hoạch dài hạn.

Tương lai Tchouameni khó đoán.

Sau khi không thể giành được chữ ký của Elliot Anderson, đội chủ sân Old Trafford chuyển hướng sang Tchouameni. Cầu thủ này được ban lãnh đạo đánh giá là mục tiêu hàng đầu để nâng cấp tuyến giữa.

Cùng với đó, tương lai của tuyển thủ Pháp tại sân Santiago Bernabeu cũng đang trở nên khó đoán. Dù vừa ký hợp đồng mới với Real Madrid, điều đó không đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Theo AS, Real Madrid đang lên kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ. HLV Jose Mourinho muốn đưa Rodri từ Manchester City về Bernabeu, đồng thời theo đuổi tài năng trẻ Yan Diomande. Nếu các thương vụ thành công, khả năng Tchouameni phải cạnh tranh quyết liệt hơn cho một suất đá chính là điều khó tránh khỏi.

Do đó, tờ El Larguero cho biết tiền vệ 26 tuổi sẵn sàng cân nhắc lời mời từ MU nếu Real Madrid khẳng định anh không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Tuy nhiên, ưu tiên số một của Tchouameni vẫn là tiếp tục thi đấu tại Tây Ban Nha và giữ vai trò quan trọng trong đội hình "Los Blancos".

Về phía MU, ban lãnh đạo vẫn quyết tâm theo đuổi thương vụ bất chấp những trở ngại. Đội bóng thành Manchester tin rằng họ có thể thuyết phục cả Real Madrid lẫn Tchouameni rằng việc chuyển tới Old Trafford sẽ là bước đi phù hợp cho các bên.

Nếu cập bến MU, Tchouameni sẽ mang đến sự chắc chắn và sức mạnh cho tuyến giữa nhờ khả năng đánh chặn, thu hồi bóng cùng kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao tại La Liga và Champions League. Anh cũng được xem là mảnh ghép lý tưởng để nâng tầm hàng tiền vệ "Quỷ đỏ".